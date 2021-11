Video: 11 महीने की बच्ची ने स्नोबोर्ड पर किया कमाल, चलने से पहले सीख ली बैलेंसिंग

कहते हैं माता-पिता बच्चों को छोटी उम्र से जो भी संस्कार डाल देते हैं, वो उनके साथ ज़िंदगी भर चलते हैं. एक 11 महीने की बच्ची (11 Month Old Girl Snowboarding) को भी उसके माता-पिता ने छोटी उम्र में ही पहाड़ों पर स्नोबोर्डिंग (Baby does snowboarding at young age) पर ले जाना शुरू कर दिया. इसका नतीजा ये है कि बच्ची अब स्नोबोर्डिंग में परफेक्ट हो चुकी है और उसे देख (11 Month Old Girl bacomes Virat Hit) बड़े-बड़े दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं.

वांग युजी (Baby Wang Yuji ) नाम की ये छोटी सी बच्ची इस वक्त इंटरनेट (Viral on Internet) पर छाई हुई है. हर कोई उसकी ज़बरदस्त स्नोबोर्डिंग स्किल देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहा कि बच्ची सालभर की भी नहीं है. वो शांग्ली में अपने माता-पिता के साथ स्नोबोर्डिंग करती हुई देखी गई. जितने भी लोग उस साइट पर मौजूद थे, सभी इस बच्ची की स्कीइंग को देखकर हैरान थे क्योंकि युजी वहां मौजूद लोगों में सबसे छोटी स्नोबोर्डर थी.

बच्ची ने लिए स्नोबोर्डिंग के मज़े

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि 11 महीने की बच्ची अपने पिता के साथ स्नोबोर्डर पर खड़ी है. उसके पिता ने एक छोटी रस्सी के ज़रिये उसे पीछे से पकड़ रखा है और बच्ची स्लाइट स्लोप करती हुई दिख रही है. वो अपने आप ही नीचे उतर रही है और उसके पिता पीछे से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं – तुम अच्छा कर रही हो, आगे की ओर देखती रहो. उसके पिता ने GlobaLink से बात करते हुए बताया कि वो अभी अपने आपसे ऐसा नहीं कर पाती लेकिन वो नीचे स्लाइड कर लेती है. उसे डायरेक्शन पर कंट्रोल नहीं है.

पहली बार स्नोबोर्डिंग करने आई थी बच्ची

बच्ची की मां ने बताया कि वे पहली बार शॉन्ग्ली में आउटडोर एक्टिविटी करने आए थे. बेटी की सेहत और उसकी फिटनेस परफेक्ट है और वो पहली बार स्नोबोर्डिंग कर रही है. युजी के लिए किसी मजेदार एक्टिविटी की तरह था. वो इसे काफी एन्जॉय कर रही थी. बर्फ को देखकर उसका उत्साह देखने लायक था. वो इसे काफी जादुई और मज़ेदार लग रहा था. अब बच्ची के लिए ये भले ही सिर्फ एक्टिविटी हो, दुनिया भर में वो इस वक्त सेंसेशन बनी हुई है.

