वायरल हुआ 200 साल पुराना कटहल का पेड़, आज भी लदे हुए हैं हरे-हरे फल !

200 Years Old Jackfruit Tree: हमारे देश में प्रकृति के अलग-अलग रूप की पूजा होती है और यही वजह है कि हमें कुदरत के ऐसे-ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं, जो और कहीं नहीं होते. पेड़-पौधे हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा हैं क्योंकि इन्हीं से हमें फल-सब्जियां मिलते हैं. इस वक्त एक ऐसे ही पेड़ का वीडियो वायरल (Viral Video Of Jackfruit Tree) हो रहा है, जो लोगों को सदियों से अपने फल खिला रहा है और आज भी फलों से लदा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये पेड़ तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एक प्राचीन कटहल का पेड़ (jackfruit tree in Tamil Nadu)है. बताया जाता है कि पेड़ को यहां लगे 2 सदी यानि 200 साल से भी अधिक समय बीत चुका है और अब ये स्थानीय लोगों के लिए काफी सम्मानीय और ऐतिहासिक बन चुका है.

200 साल पुराने पेड़ में लगे हैं फल

इस पेड़ के वीडियो को अपर्णा कार्तिकेयन नाम की एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसके साथ कैप्शन में लिखा गया है: “आयिरमकाची की परिक्रमा : ये कटहल का पेड़ 200 साल पुराना है और तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में काफी विशेष माना जाता है. पेड़ के सामने खड़ा होना सम्मान की बात है और इसके चारों ओर घूमना, एक खास अधिकार.” वीडियो में पेड़ से लटकते हुए तमाम कटहल दिखाई दे रहे हैं. इसके चारों ओर टहनियां हैं और ये काफी चौड़ा भी दिख रहा है.

All around Aayiramkachi:

This jackfruit tree is 200 years old & is a VIP in Cuddalore district, Tamil Nadu.

To stand before the tree is an honour. To walk around it, a privilege.

The 7th piece in my series Let Them Eat Rice for PARI

CC:@azimpremjiunivhttps://t.co/1cB1yLSfCT pic.twitter.com/459mMnu90v

— Aparna Karthikeyan (@AparnaKarthi) September 23, 2022