Viral: अपने एक से ज्यादा पैर देखकर हैरान रह गया बिल्ली का बच्चा, अब लोगों को खूब हंसा रहा है ये वायरल वीडियो

कई लोग बिल्लियों (Cats) को मनहूस मानते हैं, खासतौर पर अगर वो काले रंग की हों तो इस अंधविश्वास पर कई सारे लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं लेकिन कैट लवर्स (Cat lovers) ही जानते हैं कि बिल्लियां असल में कितनी प्यारी होती हैं. उनकी प्यारी हरकतें किसी का भी दिल जीत सकती हैं. ऐसे ही एक बिल्ली के बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral video of kitten on social media) हो रहा है, जो लोगों को बहुत फनी लग रहा है.

आपको बता दें कि @buitengebieden_ यूजरनेम से बने ट्विटर हैंडल (Twitter handle) पर एक बिल्ली के बच्चे का वीडियो (Cute video of kitten) पोस्ट किया गया है. यह काले रंग का पालतू बिल्ली का बच्चा देखने में जितना प्यारा लग रहा है, उससे कई ज्यादा प्यारी और फनी इसकी हरकत है. दरअसल, वीडियो में देखा जा सकता हैं कि बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ है और अपने नीचे के एक पंजे को चाट रहा है, तभी उसकी नजर अपने दूसरे पंजे पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है. वीडियो में उसका चेहरा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे यह देखकर कितना आश्चर्य हो रहा है. वह एक बार अपने दूसरे पैर को छू कर देखता है और फिर उसे छोड़ देता है और हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा हुआ है, ‘बिल्ली के बच्चे को महसूस हुआ कि उसके पास एक से अधिक पंजे हैं.’

Kitten realizes he has more than one paw.. 😅 pic.twitter.com/IM7CfkHt5o

— Buitengebieden (@buitengebieden_) August 1, 2021