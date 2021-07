Viral Video: सांसें थामकर देखें 2 मिनट का ये वीडियो, हजार से ज्यादा बार आ सकता है हार्ट अटैक

अक्सर आपने बंदरों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते-फांदते हुए देखा होगा या फिर फिल्मों में किसी सुपर हीरो या निंजा (Super heroes or Ninja in films) को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाते समय हवा में उड़ते देखा होगा लेकिन अब एक शख्स का वीडियो वायरल (Video viral) हो रहा है जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि वो रियल लाइफ में भी कूद कर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर आसानी से पहुंच जाता है.दरअसल, फेसबुक के साइको वाइब्स पेज (Psycho vibes Facebook page) पर एक शख्स का वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि शख्स कूद कर एक ऊंची इमारत से दूसरी पर पहुंच जाता है. आपको बता दें कि 2 मिनट 8 सेकेंड के इस वीडियो को देखने वालों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि वीडियो देखने पर जिस पल यह लगता है कि अब तो शख्स नीचे गिर ही जाएगा, उसी वक़्त वो सूझ-बूझ से कमाल कर दिखता है.हांलाकि, हैरतअंगेज करतब दिखाते इस शख्स के वीडियो को देखने के बाद कई लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है. कुछ लोगों को लग रहा है कि यह वीएफएक्स (VFX) यानि विजुअल इफेक्ट्स (Visual Effects) का कमाल है लेकिन कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया कि यह फेक या वीएफएक्स नहीं हैं बल्कि करतब दिखाने वाला शख्स एक पार्कर (Parkour) स्टंट कर रहा है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि पार्कर या पार्कौर एक ट्रेनिंग डिसीप्लेन (Training Discipline) है, जिसे करने वाले का लक्ष्य एक जटिल वातावरण में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना होता है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसा बिना उपकरणों की मदद के, सबसे तेज और सबसे कुशल तरीके से करना होता है.इसको देखने वाले कई लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगा जैसे वीडियो देखते समय हार्ट अटैक आ गया हो. एक यूजर ने लिखा, 'मुझे लगता है इसने बंदरों से ट्रेनिंग ली है.' कुछ लोगों ने स्टंट करने वाले को हिदायत देते हुए कहा कि बिना मकसद के ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है. एक गलती, जिंदगी की आखिरी गलती हो सकती है.आपको बता दें कि ऐसे स्टंट्स जानलेवा होते हैं. जानकारी के मुताबिक पावेल काशिन (Pavel Kashin) उन पार्कर्स में से एक थे जिनकी मौत स्टंट के दौरान हुई थी. दरअसल, साल 2013 में जुलाई में पावेल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग (Saint Petersburg in Russia) में एक 16-मंज़िला अपार्टमेंट इमारत से 200 फीट नीचे गिर गए थे. जानकारी के अनुसार उस समय पावेल ने इमारत की छत पर 3 फुट चौड़ी सीढ़ी पर बैकफ्लिप करने की कोशिश की, लेकिन वह अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई.