Video : सिर्फ मजबूत दिल वालों के लिए है ये खेल ! तालाब पर बने पुल पर उछलकूद

सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े मज़ेदार वीडियो (Funny Video) होते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जो हैरत (Amazing Swing Battle) में डाल देते हैं. कुछ ऐसा ही एक वीडियो चीन के एक वॉटर स्पोर्ट का वायरल हो रहा है, जिसे आपने पहले नहीं देखा होगा.

Adventure Games का ऐसा रूप आपने नहीं देखा होगा, जिसमें बिना कुछ पकड़े एक झूलते हुए पुल से लोग दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं. ये अनोखा खेल चीन के रुझोउ सिटी में खेला जाता है. इस खेल को खेलने के लिए आपकी स्पोर्ट स्पिरिट हाई होनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ आपका दिल भी मजबूत होना ज़रूरी है. पानी के ठीक ऊपर बने पुल से कब आप सीधा पानी में लैंड करेंगे, कहा नहीं जा सकता.

पुल पर झुलाकर गिराना होता है नीचे

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक झूलते से पुल पर कुछ लोग आमने-सामने की ओर खड़े हैं. जैसे झूलें में पींगें मारते हैं, वैसे ही ये लोग अपने बल का प्रयोग करके इसमें पींगें मार रहे हैं. खास बात ये है कि झूले में कोई सपोर्ट नहीं है, जिसे पकड़ा जा सके. नीचे बने तालाब में कुछ फीट तक पानी भरा हुआ है और इसी पानी में अपने विरोधी इन्हें झुला-झुलाकर गिराना है. जो गिरा वो गेम से आउट हो जाएगा और आखिर तक बना रहा, वो विनर होगा.

The Chinese water bridge swing battle

The tourist spot, Shuoping Flower Field, in Ruzhou city features a swinging bamboo bridge built just above a shallow pond. Fearless visitors are invited to form two teams and try to shake their opponents off…

