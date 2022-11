अफ्रीकी बच्चों ने गोविंदा के गाने पर किया धांसू डांस, Video देख मूव्स पर फिदा हुई पब्लिक

African Children Dance Video: बच्चों की हरकतें किसे प्यारी नहीं लगतीं. खासतौर पर अगर वो गाना गा रहे हों या फिर नाच रहे हों तो देखने में कुछ ज्यादा ही प्यारे लगते हैं. सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं. उनमें से ही एक वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसमें कुछ अफ्रीकी बच्चे गजब का बॉलीवुड वाला डांस कर रहे हैं.

अफ्रीका में बॉलीवुड के क्रेज की बात करें तो आपने किली पॉल के ऐसे वीडियो देखे होंगे, जहां वो हिंदी गानों पर लिपसिंक करते होंगे. अब अफ्रीकी बच्चों का एक वीडियो इस वक्त धमाल मचा रहा है. बच्चे गोविंदा की फिल्म ‘पार्टनर’ के गाने पर गजब का डांस कर रहे हैं, जिसे देखकर आप भी उनकी तारीफ करेंगे. उनके ज़बरदस्त डांस स्टेप आपको हैरान कर देंगे.

गोविंदा के गाने पर थिरके अफ्रीकी बच्चे

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ अफ्रीकी बच्चे साल 2007 में आई गोविंदा, कटरीना और सलमान खान की फिल्म ‘पार्टनर’ के सुपरहिट गाने ‘सोनी दे नखरे’ पर अपने डांसिंग टैलेंट को दिखा रहे हैं. सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में हैं और उनका सिंकिंग और स्टेप्स को मैच करने का अंदाज़ ज़बरदस्त है. ऐसा लग रहा है कि गाने के बोल को वो बड़े अच्छे से समझ रहे हैं और उनका एक-एक स्टेप सधा हुआ है. आप भी ये प्यारा सा वीडियो ज़रूर देखिए.

#ChildrensDay should b a day for the children, not for the people to celebrate their favorite politicians,

Let them enjoy themselves dont spoil their special day by brining politics into it…

Dear kids Happy #ChildrensDay2022 to u al…shine on have fun…👍 pic.twitter.com/ggGjyGhbhl

— Being_Me_प्रमोद 🇮🇳 (@myselfpramo) November 14, 2022