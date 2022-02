Video: तूफान को चीरते हुए Air India के विमान ने की लैंडिंग, पायलटों की जमकर हुई तारीफ

Air India Flight Landing Video : ब्रिटेन में तूफान युनिस ने मुश्किल खड़ी कर रखी है. लोगों की आम ज़िंदगी के अलावा उड़ानें भी इसकी वजह से प्रभावित हुईं. शुक्रवार को दोपहर में जब युनिस तूफान की वजह से फ्लाइट के रूट डायवर्ट किए जा रहे थे और उन्हें रद्द किया जा रहा था, इसी बीच एयर इंडिया के विमान जिस तरह से हीथ्रो एयरपोर्ट (Heathrow Airport) पर लैंड हुए, उसकी तारीफ किए बिना कोई नहीं रह सकता.

तूफान युनिस (Eunic Storm in london) की वजह से विमान कई बार डगमगाता हुआ दिखा, लेकिन पायलटों (Air India Skilled Pilot) ने इस पर अपना नियंत्रण नहीं खोया और बेहद खराब मौसम में भी रनवे पर इसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई. तूफान ने लंदन के हीथ्रो रनवे 27L को भी प्रभावित किया था. इसी दौरान विमान की लैंडिंग का वीडियो बिग जेट टीवी’ की ओर से दिखाया गया, जो एक यूट्यूब चैनल है और विमानों की लैंडिंग और टेकऑप को लाइवस्ट्रीम करता है. इस चैनल ने इस फुटेज को दिखाते हुए भारतीय पायलटों के कौशल की जमकर तारीफ की है.

शक्तिशाली तूफान को चीरकर हुई लैंडिंग

जिस तूफान के बीच एयर इंडिया के विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई, वो साल 1987 में ब्रिटेन और नॉर्थ फ्रांस में आए ग्रेट स्टॉर्म के बाद सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक था. इसे लेकर शुक्रवार को लंदन में पहली बार मौसम का रेड अलर्ट जारी किया गया था. इस दौरान बहुत की उड़ानें रद्द हुईं और उनके रास्ते बदले गए. इसी तूफान के बीच एयर इंडिया के कुशल पायलटों ने विमान की जिस तरह के लैंडिंग कराई, वो तारीफ के काबिल है. एयर इंडिया की ओर से भी उनकी तारीफ में कहा गया है – ‘जो कई अन्य एयरलाइंस नहीं कर सकीं, वो हमारे कुशल पायलटों ने कर दिखाया.’

“Very skilled Indian Pilot” 👨‍✈️👏

Pilots of this Air India flight managed to land their B787 Dreamliner aircraft with ease into London Heathrow yesterday afternoon in its first attempt even as Storm Eunice left hundreds of flights delayed, cancelled or diverted…

Jai Hind!🇮🇳 pic.twitter.com/94FrTnTUiy

— BiTANKO BiSWAS (@Bitanko_Biswas) February 19, 2022