चिड़ियाघर से बोर होकर घड़ियाल पहुंच गया वॉटर पार्क, वायरल हो गया ट्रिप का वीडियो

Alligator Water Park Trip: वैसे तो गर्मियों में हम सभी खुद को ठंडा रखने के लिए कभी न कभी वॉटर पार्क के चक्कर लगा ही लेते हैं, लेकिन जब एक घड़ियाल वहां पहुंचा, तो ये दुनिया भर की सुर्खियों में आ गया. अक्सर चिड़ियाघर में ही दिखाई देने वाला घड़ियाल (Alligator Reached Water Park) न सिर्फ पानी में गया, बल्कि उसने यहां खूब मस्ती भी की.

“G” नाम के एक घड़ियाल का दिल चिड़ियाघर से बोर हुआ, तो वो वहां से वॉटर पार्क तक पहुंच गया. इस दौरान उसका एक वीडियो बनाया गया, जिसे लोग सोशल मीडिया (Alligator Viral Video) पर काफी पसंद कर रहे हैं. 12 फीट लंबा घड़ियाल स्विमिंग पूल में पहुंचकर आराम से तैर रहा था, जबकि वो ऐसी जगह पर रहने का आदी नहीं था.

सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो

39 साल के घड़ियाल का नाम “G” रहता तो Scovill Zoo में है, लेकिन वो Illinois के Water Park में लाया गया था. फेसबुक पर एक पोस्ट के ज़रिये उसके कीपर्स ने बताया कि 39 साल के 12 फीट लंबे घड़ियाल का वज़न 300 पाउंड्स है. बहुत लंबे वक्त से वो अपनी जगह से बाहर नहीं आया था, वो कुछ फीट से ज्यादा पानी में भी नहीं रहा था. ऐसे में उसे Splash Cove वॉटर पार्क में लाया गया. उसे भी ये काफई पसंद आया. उसे पानी में तैरना और खेलना पसंद आया.

A waterpark closing for the season let a longtime resident gator of a close by zoo take a field trip to their lazy river 😭 pic.twitter.com/C2UkIPkr0n

— Gators Daily 🐊 (@GatorsDaily) September 26, 2022