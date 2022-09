तेलुगू बोल-बोलकर फ्री में खाना खाता है अमेरिकन लड़का, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो इतने अनोखे होते हैं कि आप उन्हें देखकर ही खुश हो जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जानवरों से जुड़े हुए क्यूट वीडियो ही देखे जाएं, कई बार लोग भी ऐसा यूनिक कर जाते हैं कि उन्हें बार-बार देखने में मज़ा आता है. एक ऐसे ही अमेरिकन यूट्यूबर (American YouTuber Speaks in Telugu) का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जो टूटी-फूटी तेलुगू बोल रहा है.

अमेरिका के यूट्यूबर शाओमा ने वहां मौजूद भारतीय रेस्टोरेंट्स में जाकर फ्री में और डिस्टाउंट में खाना खाने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है. जब वो रेस्टोरेंट में जाकर तेलुगू में बोलते हैं, तो उन्हें या तो हैवी डिस्काउंट मिलता है या फिर उन्हें मुफ्त में खाना (YouTuber gets free food by speaking in Telugu) खिलाया जाता है. लैंग्वेज स्किल का ऐसा फायदा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा.

अमेरिकन को मिला तेलुगू बोलने का फायदा

अमेरिका के रहने वाले यूट्यूबर शाओमा ने न्यू जर्सी के कुछ भारतीय रेस्टोरेंट्स में जाने का फैसला किया. उन्होंने इन जगहों पर जाकर तेलुगू में बात करने की कोशिश की. उनकी तेलुगू इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने टूटी-फूटी तेलुगू में बोलना शुरू किया तो वहां मौजूद लोगों ने उनकी ओर ध्यान देना शुरू किया. ऐसे ही Pariwaar Delights नाम के रेस्टोरेंट का उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वे इरानी चाय का ऑर्डर टूटी-फूटी तेलुगू में दे रहे हैं. लोग उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे और उनके लैंग्वेज स्किल पर कॉम्प्लिमेंट भी दिए. फिर वे हैदराबाद हाउस में गए, जहां उन्हें कॉम्प्लिमेंट के साथ फ्री में चाय भी मिली.

कहीं फ्री में खाना तो कहीं डिस्काउंट

शाओमा ने फिर कुछ और रेस्टोरेंट्स में जाने का फैसला किया. Sapthagiri Taste of India में उन्हें फ्री खाना मिला और उन्होंने उत्तपम के साथ आम की लस्सी पी. Golconda Chimney में उनकी तेलुगू सुनकर दंग हुए स्टाफ ने उन्हें पहले डिस्काउंट और फिर मुफ्त में खाना ऑफर किया. अपने वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्हें दिन भर फ्री का खूब खाना मिला, हालांकि उन्होंने इसके बदले सर्विस के लिए टिप देने की कोशिश की.

