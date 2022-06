Video : बीच सड़क पर गुस्से में आया हाथियों का दल, कार पर कर दिया अटैक

इंटरनेट पर वायरल होने वाले वीडियो (Wildlife Viral Video) और कंटेंट (Wildlife Viral Series) में लोगों को जंगली जानवरों और उनसे जुड़े अनदेखे पहलुओं को देखना काफी अच्छा लगता है. इस वक्त सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर ऐसा ही वीडियो वायरल (Newborn Turtles Video) हो रहा है, जिसमें कुछ हाथी बीच सड़क पर तांडव करते हुए दिख रहे हैं.

Wildlife Viral Series के तहत कर्नाटक के हसनुर का एक वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें गुस्साए गजराज का तांडव दिख रहा है. वीडियो को आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने शेयर किया है. आमतौर पर शांत रहने वाला हाथियों का झुंड जब गु्स्से में आता है तो वो आसपास की चीज़ों को तबाह कर देता है. वो आगे-पीछे की चीज़ें नहीं देखता.

गाड़ी को तोड़ने-फोड़ने पर उतरा हाथी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथियों का झुंड बीच सड़क पर तबाही मचा रहा है. जंगल के बीच की सड़क से कुछ गाड़ियां गुजर रही हैं. इसी दौरान जंगल से हाथियों का एक झुंड निकलकर आ जाता है. इतनी गाड़ियां खड़ी देखकर हाथियों का झुंड भड़क जाता है. सबसे आगे खड़ी कार पर उनका गुस्सा फूटता है. गाड़ी से बाहर निकलकर एक शख्स पीछे की ओर भागता है. हाथी गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर देता है तो वहां खड़े लोग डर जाते हैं. गनीमत ये रहती है वे ज्यादा तांडव नहीं मचाते और वहां मौजूद लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता.

Totally unacceptable and barbaric behaviour by some idiotic onlookers.Just because Elephants are gentle,they are being magnanimous to these uncouth minions otherwise it does not take much for these gentle giants to show their power.Video-shared.Believed to be in Hasanur Karnataka pic.twitter.com/ZowMtfrVtJ

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) June 27, 2022