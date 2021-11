Viral Video: कचौरी के साथ नहीं मिला प्याज़, तो गुस्से से पागल हो गई लड़की

आप कुछ भी खाने का मन बना चुके हों और अगर आपको वो चीज़ वैसी की वैसी न मिले, तो गुस्सा (Girl Got Angry over not getting onion ) हर किसी को आता है. आम आदमी इस गुस्से (Viral Video Of Angry Girl) को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन एक लड़की ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया. उसे एक कचौरी वाले के पास प्याज़ न (Girl’s Ruckus Over Onion ) हीं मिला, तो उसने वो हंगामा (Girl overturns hawker cart) काटा, कि देखने वाले भी डर गए.

लड़की ने हंगामा भी किसी रेस्टोरेंट या बड़ी दुकान पर किया होता, तो उसे शायद इसके बदले काफी-कुछ सुनने को मिलता, लेकिन उसने बिना सोचे-समझे एक गरीब कचौरी वाले पर अपना गुस्सा निकाल दिया. पहले तो लड़की कचौरीवाले से काफी देर तक प्याज़ को लेकर बहस करती रही. जब उसे फिर भी प्याज़ नहीं मिल सका, तो उसने जो किया वो हैरान कर देने वाला था.

प्याज नहीं मिला तो करने लगी मार-पीट

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गरीब आदमी साइकिल पर अपना ठेला जमाकर कचौरी बेच रहा है. लड़की पहले तो उसे प्याज़ न होने की शिकायत करती है और उसे पैसे देने से ही मना कर देती है. वहां मौजूद लोग जब उससे गरीब आदमी के पैसे नहीं खाने के लिए कहते हैं तो गुस्साई लड़की और भड़क जाती है. कचौरी में प्याज न मिलने का मामला बढ़ते-बढ़ते यहां तक पहुंच जाता है कि लड़की गाली-गलौज और मारपीट पर उतर आती है. वो लात मारकर कचौड़ी का ठेला गिराने में भी गुरेज नहीं करती.

Wo stree hai kuch bhi kar sakti hai pic.twitter.com/IyLB45sZzk — Madam Maya ™ (@Saffron_Smoke) November 7, 2021

लड़की के तेवर देख दंग रहा सोशल मीडिया

वहां मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया. लड़की को जैसे ही इसकी भनक लगी, वो उससे भी झगड़ा करने लगी. हद तो तब हो जाती है जब वेंडर का ठेला पलटने के बाद भी लड़की को चैन नहीं मिलता और वो वेंडर को दो थप्पड भी रसीद करते हुए गालियां बकने लगती है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है और लोग लड़की के व्यवहार पर हैरानी जता रहे हैं. हर कोई इस बात को समझने में लगा है कि आखिर कचौरी के साथ प्याज़ न मिलना भला इतना बड़ा मु्द्दा कैसे बन सकता है?