Video: आसमान से नदी में बरसने लगे पक्षी, चकित कर देने वाला है ये नज़ारा !

Birds Diving in Water to Catch Fishes : सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर पोस्ट किए जाने वीडियोज़ (Wildlife Video) में कब-कौन सा वीडियो पसंद कर लिया जाए, कहा नहीं जा सकता. यहां आम और खास सारे लोग मौजूद हैं, जो आए दिन मजेदार वीडियो शेयर करते रहते हैं. इसी लिस्ट में कुछ वीडियो ऐसे नज़ारे दिखाते हैं, जो हमने पहले नहीं देखे होते हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है, जो आपकी आंखों को चकित कर देगा.

आमतौर पर मछलियों का शिकार करने वाली पक्षियों पानी की सतह से उनका शिकार करते हुए देखा जाता है. लेकिन जो वीडियो सामने आया है वो थोड़ा अलग है. वीडियो में पक्षियों का बाकायदा पानी में घुसकर मछलियों का शिकार करते हुए देखा जा सकता है, मानो वे बारिश की बड़ी-बड़ी बूंदों की तरह नदी में बरस रहे हैं. पक्षियों का ऐसा रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा.

खास किस्म के पक्षियों का डेयरिंग अंदाज़

वायरल हो रहे वीडियो की ड्यूरेशन 29 सकेंड की है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक नदी या झील के ऊपर पक्षियों का एक झुंड उड़ रहा है. इनमें कुछ पक्षी अपनी सीमा तोड़ते हुए पानी में कूदकर मछलियों का शिकार शूर कर देते हैं. ये देखकर झुंड के बाकी पक्षी भी मानो पानी में बरसने लगते हैं और अंदर से मछलियां लेकर हवा में उड़ने लगते हैं. हालांकि ये कारनामा आम चिड़िया के बस की बात नहीं है. ये कामिकेज बर्ड हैं जो दुनिया के कुछ इलाकों में ही पाई जाती है. इनके शारीरिक बनावट इन्हें पानी में घुसकर शिकार करने की इज़ाजत देती है क्योंकि पानी से इनके फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता.

Gannets dive-bombing a school of herring in Trinity Bay, Newfoundland. Captured by markpritchett11 IG#birds #wildlife pic.twitter.com/I08AnnETq8 — Reg Saddler (@zaibatsu) June 30, 2020

वीडियो देख दंग हुए लोग

इस दिलचस्प वीडियो को ट्विटर पर @zaibatsu नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसे 14 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं सैकड़ों लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया. इस वीडियो पर कमेंट करके लोगों ने इन्हें क्रूज़ मिसाइल जैसा बताया है तो कुछ यूज़र्स ने इनकी कला की तारीफ की है.

