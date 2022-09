Video: भैंस के आगे बीन नहीं बजाई बल्कि नाचने ही लगा लड़का, फिर जो हुआ वो कमाल था !

Viral Video On Social Media: वैसे तो सोशल मीडिया पर रोज़ाना नए-नए वीडियो आते ही रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो ज़िंदगी की सीख दे जाते हैं तो कुछ हमें पालतू और जंगली जानवरों से जुड़ी नई-नई बातें बताते हैं. हालांकि कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जो इन सबसे अलग हमें हंसने पर मजबूर कर देते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स भैंस के आगे यूं ही डांस करने लगता ( Boy Dancing in front of Buffalo) है और फिर भैंस का रिएक्शन देखने लायक है.

आपने भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत तो सुनी ही होगी, लेकिन कभी भैंस के आगे डांस करने की जुर्रत की है? अगर नहीं की है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए. इस वीडियो के पीछे का लॉजिक या कुछ और अगर आप नहीं सोचेंगे तो ये आपको काफी मज़ेदार लगेगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मस्ती है, जो ये लड़का खेत में खड़ी भैंस के साथ कर रहा है.

भैंस के आगे नाचे, भैंस खड़ी गुस्साए

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप सबसे देखेंगे कि एक बड़े से खेत में भैंस बंधी या खड़ी है. वहां उसके सामने मौजूद एक लड़का घुटने के बल बैठकर, हाथ में घास का बुके बनाकर उसे प्रपोज़ करता हुआ नज़र आ रहा है. हालांकि भैंस इस पर कोई रिएक्शन नहीं देती. अब ये लड़का ज़रा सी और बदमाशी करता है और उसे इंस्टाग्राम पर मशहूर एक ट्रेंडिंग पोज़ करके दिखाता है और डांस करता है. इस बार भैंस अपना गुस्सा नहीं रोक पाती और उस पर हमला करती नजर आती है. वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है मानों भैंस को लड़के डांस बहुत ही बुरा लगा है और वो उसे मारने दौड़ा लेती है.

लोगों को मज़ेदार लगा वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर rvcjinsta नाम के अकाउंट से ये वीडियो शेयर किया गया है, जिसे लोग खूब देख और पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो को अब तक 6 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और 43 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने एक से बढ़कर एक रिएक्शन दिया है. वैसे वीडियो में जिस तरह वो लड़का भागता है, वो देखकर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर इस पर लिखे कमेंट भी कुछ कम नहीं हैं.

