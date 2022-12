Viral Video: सजी-धजी दुल्हन ने अपनी ही शादी में जमकर बजाया 'ढोल', पिता और पति ने भी दिया साथ

Bride Playing Chenda Video: हमारे देश में शादियों में खाने-पीने और बैंड बाज़ा के बाद तब तक रौनक नहीं लगती है, जब तक कि दूल्हे और दुल्हन की पार्टी नाच-गाना नहीं करती. इस वक्त एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें घराती या बाराती नहीं बल्कि खुद दुल्हन ऐसी जमकर रौनक लगाती हुई नज़र आ रही है. गहने-ज़ेवर और लाल जोड़े में दमकती दुल्हन केरल का पारंपरिक वाद्य यंत्र चेंडा बजाती हुई दिख रही है और लोग उसकी एनर्जी पर दिल हार रहे हैं.

वो दिन गए जब दुल्हनें अपनी शादी के दिन सकुचाती-शरमाती हुई खिड़कियों की आड़ से अपनी बारात देखा करती थीं. अब तो शादी में दुल्हन का बिंदास अंदाज़ देखकर लोग इसे पसंद भी करते हैं. वीडियो में दुल्हन सज-धजकर धड़ाधड़ ढोल बजाती हुई नज़र आ रही है, उसके चेहरे की खुशी और एनर्जी सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है. आप भी ये वीडियो देखकर दुल्हन की तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे.

चेंडा बजाती दुल्हन का वीडियो वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में दुल्हन अपनी ही शादी में चेंडा (ड्रम की तरह बजाए जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट) नाम का वाद्य यंत्र बजा रही है. उसके साथ कुछ शिंकारी मेलम आर्टिस्ट भी हैं. केरल की शादियों में पारंपरिक वाद्य यंत्र चेंडा बजना आम है लेकिन दुल्हन का खुद अपनी ही शादी में चेंडा बजाना अपने आप में अलग किस्म की तस्वीर है. लाल साड़ी पहने हुए दुल्हन ने ऐसे जोश-खरोश के साथ चेंडा बजाया कि वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो गया. जानकारी के मुताबिक दुल्हन खुद चेंडा आर्टिस्ट है और उसके पिता भी प्रोफेशनल चेंडा आर्टिस्ट है. उसकी शादी 25 दिसंबर को हुई है.

A marriage function in guruvayoor temple today. The brides dad is Chendai master and the daughter plays it enthusiastically with her dad also joining at the end. The groom also seems to be participating. pic.twitter.com/VgoQbIhwhh

— BRC-SBC (@LHBCoach) December 26, 2022