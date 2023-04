Viral Video: रास्ते में ही अचेत हो गया स्कूल ड्राइवर, 7वीं के बच्चे ने संभाला बस का कंट्रोल!

Shocking Bus Video: ड्राइविंग को लोग आसान काम मानते हैं लेकिन इससे ज्यादा रिस्की कुछ भी नहीं होता है. अगर ज़रा सी भी चूक हो जाए तो ड्राइवर के साथ-साथ वाहन में सवार लोगों की भी जान खतरे में पड़ जाती है. हालांकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जिन पर इंसान का बस नहीं होता है. ऐसी ही एक घटना का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है.

आपने लोगों से सुना होगा कि कई बार गाड़ी चलाते-चलाते लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है और ऐसे में लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें एक बस ड्राइवर को अचानक ही कुछ होता है और देखते ही देखते वो ड्राइविंग सीट पर अपना दम तड़ देता है.

स्कूल बस के ड्राइवर की हुई मौत

वायरल वीडियो में दिखाई दे रही बस बच्चों को स्कूल ले जा रही है. जिसमें अच्छी संख्या में बच्चे सवार हैं. बस उस समय सड़क पर चल ही रही होती है जब ड्राइवर अचेत अवस्था में चला जाता है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि ड्राइविंग करते-करते ड्राइवर अचेत हो जाता है, हालांकि बस चलती रहती है. इसी बीच बस में बैठा एक लड़का भागकर आता है और ब्रेक लगाकर बस को रोक देता है. इस तरह से एक बड़ी दुर्घटना टल जाती है.

7th grader safely brings full school bus to a stop after driver passes out 😳 pic.twitter.com/y5CNeXUQNm

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) April 28, 2023