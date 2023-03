Car Accident Video: सड़क पर चलते-चलते हवा में उड़ गई कार, एक्सीडेंट का दहलाने वाला वीडियो!

Car Accident Video: सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त आपका ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर होना चाहिए. आपने ये कई बार सुना होगा कि हाईवे पर ड्राइविंग करते वक्त नज़र हटी नहीं कि दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में यहां बेहद सतर्क होकर गाड़ी चलाने की जरूरत होती है. अगर ज़रा भी कोताही की तो नतीज़ा खौफनाक हो सकता है. इस वक्त सोशल मीडिया पर कार हादसे (Car Accident) का एक ऐसा ही भयानक वीडियो सामने आया है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा.

आप वीडियो को देखेंगे तो एक बार आपको लगेगा कि ये कोई वीडियो गेम की क्लिपिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारी गाड़ियां आगे-पीछे आ रही हैं. पहले तो सब कुछ ठीक रहता है, फिर जो कांड होता है, उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा. इंटरनेट पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने दावा कर डाला कि इससे खतरनाक चीज़ उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखी है.

हवा में उछल गई गाड़ी

ये वीडियो अमेरिका के किसी शहर का है. आप देखेंगे कि तेज़ रफ्तार से दौड़ रही गाड़ियों के बीच एक ट्रक का पहिया ढीला हो जाता है. वो अचानक ही निकलकर सड़क पर लुढ़कने लगता है. इसी बीच बाईं लेन से आ रही एक कार से ये टायर टकरा जाता है और गाड़ी हवा में कई फीट ऊंची उछल जाती है. रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्मों की तरह हवा में ही गुलाटी खाकर गाड़ी नीचे पलटकर गिरती है. सड़क पर नाच रहे टायर और गाड़ी को इस तरह धराशाई होते हुए देखकर आपको लगेगा कि ये कोई फिल्मी सीक्वेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है. वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाड़ी का ड्राइवर हादसे में बच गया है.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX

— Anoop (@Anoop_Khatra) March 25, 2023