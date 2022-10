पहले दिन स्कूल पहुंचा बच्चा तो रो-रोकर हुआ बुरा हाल, घर पर फोन लगाने को कहना लगा!

Cute Child Video: सोशल मीडिया पर आजकल तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ कंटेंट तो बिल्कुल सामान्य होते हैं जबकि कुछ ऐसे होते हैं, जो हमें याद रह जाते हैं. कभी किसी जानवर की क्यूट अदा पर तो कभी किसी बच्चे की शरारत पर लोग फिदा हो जाते हैं. फिलहाल सोशल मीडिया की दुनिया में एक प्री नर्सरी में पढ़ने वाले एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Child Crying On His First Day of School) को देखते ही आपको अपना बचपन याद आ जाएगा.

स्कूल जाना भी ज़िंदगी का वो फेस होता है, जो हमारे लिए जितना ज़रूरी होता है उतना ही मुश्किल भी. बड़े होने पर तो स्कूल की यादें बेहद अच्छी लगती हैं लेकिन शुरुआती दौर में ये बच्चों को काफी तंग करता है. सभी को अपने स्कूल का पहला दिन या तो याद होता है या फिर उसे याद दिलाया जाता है. इस वक्त इंटरनेट पर भी एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जो प्री-स्कूल में पहुंचते ही फूट-फूटकर रो रहा है.

स्कूल पहुंचते ही फूट-फूटकर रोया बच्चा

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा क्लास रुम में बैठकर जोर-जोर से रो रहा है. उसे फूट-फूटकर रोता हुआ देखकर आपको थोड़ा दुख तो होगा ही लेकिन स्कूल भी ज़रूरी है. बच्चा न सिर्फ दहाड़ें मार-मारकर रो रहा है बल्कि अपने हाथ से मम्मी-पापा को फोन मिलाने का इशारा कर रहा है. बच्चे की मासूम हरकत देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. उसकी ये हरकत लोगों का दिल जीत रही है और लोगों ने इस वीडियो को काफी पसंद किया है.

पब्लिक को याद आया बचपन

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @cheerfulkangaroo नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को खबर लिखे जाने तक 36 हज़ार लाइक्स और 2.3 मिलियन यालाख 23 लाख व्यूज मिल चुके हैं. लोग वीडियो पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज करा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- बच्चे को सांत्वना देने के बजाय लोग वीडियो रिकॉर्ड करने में जुटे हैं. वहीं कई यूज़र्स ने कहा कि उन्हें अपना बचपन याद आ गया.

