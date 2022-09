राष्ट्रपति के भाषण में बच्चे ने लूटी महफिल, नहीं देखा होगा इससे ज्यादा क्यूट वीडियो !

Child Cycling Around President Video: आजकल ज़माना इंटरनेट और सोशल मीडिया का है. ऐसे में दुनिया के किसी भी कोने की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर हमें घर बैठे ही मिल जाती है. यही वजह है कि अगर कोई मज़ेदार किस्सा सात समंदर पार भी होता है, तो हम उसका वीडियो (Funny Video) देखकर अपने घर के अंदर ही हंस लेते हैं. वैसे इस वक्त एक ऐसा ही दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video On Social Media) हो रहा है, जिसमें एक छोटे से बच्चे ने कमाल कर रखा है.

देश कोई भी हो, राष्ट्रपति वहां का सबसे अहम व्यक्ति माना जाता है. उसके आसपास कड़ी सुरक्षा होती है और उसकी हर सुख-सुविधा का ख्याल रखा जाता है. इस वक्त चिली का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां के राष्ट्रपति के साथ अलग ही वाक्या हुआ. चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा मजे से उनके सामने साइकिल चलाता नजर आ रहा है, वो भी उनके आधिकारिक भाषण के दौरान.

राष्ट्रपति के भाषण में बच्चे ने लूटी महफिल

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक पोडियम पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं. ये तब का वीडियो है, जब वे लोगों से एक नए संविधान का समर्थन करने के लिए वोट डालने की अपील कर रहे थे. इसी दौरान एक बच्चा सुपरमैन की ड्रेस पहनकर अपनी साइकिल पर चढ़कर आता है. वो बच्चा राष्ट्रपति को देखकर पहले थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर अपनी धुन में उनके चारों ओर साइकिल चलाने लगता है. बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे न तो इस भाषण से कोई लेना-देना था और न ही उसे इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी थी.

Superman encircles Gabriel Boric after he submits his vote in today’s plebiscite 🇨🇱 pic.twitter.com/2Tk63noO62

— David Adler (@davidrkadler) September 4, 2022