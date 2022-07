Video : हौसला बढ़ाने वाले लोग साथ हों, तो पत्थर भी टूट जाता है, दिल छू लेगा वीडियो

Viral Video On Social Media : सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले तमाम वीडियो आप देखते होंगे, लेकिन इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर आप ठहर जाते हैं. कई बार छोटे-छोटे वीडियोज़ में भी बड़ी सीख छिपी होती है. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दिखाया गया है कि सही लोगों का सपोर्ट आपसे असंभव काम भी संभव कर दिखाता है.

चाहे उम्र छोटी हो या बड़ी, नाकामयाबी के बाद मिलने वाला समर्थन या अपमान आपके आत्मविश्वास पर बड़ा असर डालता है. वीडियो में बच्चा बोर्ड को तोड़ पाने में सफल नहीं हो पाता और एक प्वाइंट पर आकर रोने भी लगता है, लेकिन दोस्तों और वहां मौजूद लोगों के लगातार सपोर्ट से वो आखिरकार इसे तोड़कर दिखाता है. ऐसे में इंसान किन लोगों के साथ है और वे उसे किस तरह ट्रीट करते हैं, ये बड़ा असर डालता है.

