Video : जूते में छिपा बैठा था खतरनाक कोबरा ! छेड़ते ही फन फैलाकर लगा फुफकारने ...

Snake Hiding in Shoe Video : सोशल मीडिया पर रोज़ाना कोई न कोई वीडियो वायरल (Viral On Social Media) होता ही रहता है. इनमें से कुछ वीडियो मज़ेदार होते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जूते से सांप निकलता (Snake Came Out Of Shoe) हुआ दिख रहा है. वीडियो में जिस तरह सांप (Snake Sighting) छिपा बैठा है, उससे आप सोच भी नहीं सकते थे कि यहां कुछ हो भी सकता है.

बारिश के मौसम में कीड़े-मकोड़े वैसे भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं. ऐसे में वे घरों अक्सर छिपने की जगहें ढूंढ लेते हैं. आपने सुना होगा कि कपड़े और जूते पहनने से पहले एक बार झाड़ लेने चाहिए लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है. अगर किसी ने जूते को पहन लिया होता तो ये गलती उसकी जान पर भारी पड़ जाती.

जूते में छिपकर बैठा था कोबरा सांप

वायरल हो रहे वीडियो में एक घर के शू रैक पर रखे जूते से एक ट्रेंड महिला सांप को बाहर निकाल रही है. पहले तो जूते से सांप बाहर नहीं आता लेकिन थोड़ी देर बात वो अपने फन फैलाकर बाहर आ ही जाता है. इसके बाद वो धीरे-धीरे बाहर की ओर खड़ा होने लगता है. इस दौरान उसे पकड़ने आई महिला बताती है कि बरसात के दिनों में कहीं भी ज़हरीले कीड़े छिपे हो सकते हैं, इसलिए सभी को संभलकर रहना चाहिए. सांप की लंबाई-चौड़ाई देखकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये एक छोटे से जूते के अंदर यूं छिपा हो सकता है.

You will find them at oddest possible places in https://t.co/2dzONDgCTj careful. Take help of trained personnel.

WA fwd. pic.twitter.com/AnV9tCZoKS — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 11, 2022

वीडियो देख खौफ में आए लोग

53 सेकेंड के इस वीडियो को ट्विटर पर @susantananda3 नाम के अकाउंट से आईएफएस सुशांत नंदा ने शेयर किया है. इस वीडियो को कुछ ही घंटों में 45 हज़ार से भी ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, जबकि 1800 से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि बरसात में सांप किसी भी जगह पर मिल सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें. वीडियो देखने के बाद कुछ यूज़र्स ने तो डर के मारे यहां तक कह डाला कि वे अब जूते ही नहीं पहनेंगे.

