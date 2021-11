Viral : गाय के माथे पर लगा है QR Code, अब इससे ज्यादा डिजिटल इंडिया क्या होगा ?

डिजिटल ज़माने में शॉपिंग (Digital Payment Modes) से लेकर पेमेंट तक ऑनलाइन ही होने लगा है. सब्ज़ी की दुकान से लेकर मॉल तक UPI के ज़रिये आराम से पैसे का लेन-देन हो रहा है. हाल ही में बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट (Social Media Account) से शेयर किया है. वीडियो में एक गाय अपने माथे पर UPI QR Code लटकाए हुए दिखाई दे रही है.

Business Tycoon आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर ये वीडियो शेयर करते हुए दिखाया है डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत कितना आगे बढ़ गया है. वे अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह वीडियो शेयर करते रहते हैं. कभी दूर-दराज़ के जुगाड़ू वीडियो, तो कभी छिपे हुए टैलेंट को दिखाने वाले वीडियो वे अपने फॉलोअर्स के सामने रखते रहते हैं.

डिजिटल इंडिया की तस्वीर

वीडियो में कई तरह के धार्मिक प्रतीकों से सजाई गई एक गाय दिख रही है. इसके पीछे एक शख्स के कोई वाद्य यंत्र बजाने की धुन भी सुनाई दे रही है. ये शख्स गाय का मालिक है और गाय को इस तरह सजा-धजा दिखाकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है. अब दिलचस्प बात ये है कि पैसे लेने के लिए वो सिर्फ कैश की डिमांड नहीं कर रहा बल्कि गाय के माथे पर उसने एक UPI Code भी चिपका रखा है, जिससे लोग पेमेंट कर रहे हैं. उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि – भारत में बड़े पैमाने पर डिजिटल पेमेंट को लेकर किसी और सबूत की ज़रूरत है?

Do you need any more evidence of the large-scale conversion to digital payments in India?! pic.twitter.com/0yDJSR6ITA

लोगों ने दिए मज़ेदार रिएक्शन

उनके इस वीडियो को अब तक करीब 3 लाख लोग देख चुके हैं. हज़ारों लोगों ने इसे लाइक किया है और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

Every citizen should understand digital transactions…. Why you guys think in a negative way.. We apll are educated… Mahindra ji just showed how villages are also developing.. Sorry don’t take in other ways.

— M.S.SAILENDRA (@MSSAILENDRA1) November 6, 2021