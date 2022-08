Video : अनोखा है कौए और कुत्ते का दोस्ताना, साथ-साथ खेलते-कूदते और टहलते हैं !

Friendship of Crow and Dog : सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो तो हम देखकर आगे बढ़ जाते हैं लेकिन कई बार ऐसी कहानियां वीडियो के ज़रिये देखने को मिल जाती हैं कि हम उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं कर पाते. एक ऐसा ही वीडियो (Dog Friendship with Rescue Crow) इस वक्त वायरल हो रहा है जिसमें जर्मन शेफर्ड डॉग की असाधारण दोस्ती एक छोटे से कौए के साथ दिखाई दे रही है. ये वीडियो प्यारा भी है और हैरान करने वाला भी.

यूं तो जानवरों की ज़िंदगी से जुड़े हुए वीडियो (Wildlife Video) लोगों को पसंद आते ही हैं, लेकिन तब ये कुछ ज्यादा खास हो जाते हैं जब इनमें कुछ अलग सा दिखाई दे. आपने डॉग्स की दोस्ती को अलग-अलग जानवरों के साथ देखा होगा, लेकिन पक्षी के साथ ऐसा प्यार पहली बार दिखाई दे रहा है. वीडियो में कौए और कुत्ते की ऐसी दोस्ती देखी जा सकती है कि वो हर पल एक दूसरे के साथ रहते हैं. अगर कौआ (Crow and Dog Video) आंखों के सामने से ओझल भी हो जाए तो कुत्ता (Dog Friendship with Rescue Crow) उसे तुरंत ही ढूंढने लगता है.

कुत्ते और कौए की अनोखी दोस्ती

वायरल हो रहे वीडियो में कुत्ते और कौए को जगह-जगह पर एक साथ देखा जा रहा है. वो कभी साथ टहल रहे हैं तो कभी साथ एक ही बर्तन में पानी पी रहे हैं. इतना ही नहीं कुत्ता अपने दोस्त की रखवाली भी बिल्लियों से कर रहा है. इस वीडियो में दरअसल कहानी एक ऐसे कौए की है, जो 100 फीट की ऊंचाई से गिर गया था. उसे कुत्ते की ओनर ने बचा लिया और अपने घर ले आई. छोटे से कौए को अपनी मालकिन के साथ मिलकर कुत्ते ने पाला और वो हर वक्त उसके आस-पास ही रहता था. धीरे-धीरे कौआ बड़ा होकर अपने झुंड के पास जाने लगा लेकिन उसने अपने पुराने घर से रिश्ता नहीं तोड़ा. आज भी वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है और दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं.

Rescue crow goes on walks with his favorite German Shepherd — and now that he can fly he brings all of his friends to visit 🖤 pic.twitter.com/2m06jF79sH

— The Dodo (@dodo) August 17, 2022