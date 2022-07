Video : डब्बे के ढक्कन से स्नोबोर्डिंग कर रहा था कौआ, 90 लाख लोगों ने देखा वीडियो

Snowboarding Crow Video : इंटरनेट की दुनिया ऐसी है, जहां रोज़ाना कुछ न कुछ नया देखने को मिल जाता है. दुनिया भर से लोग अजीबोगरीब तरह के कंटेंट इस पर शेयर करते हैं और ये घंटों में दुनिया के कोने-कोने तक सैर कर आता है. एक ऐसे ही कौए का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खासा पसंद किया जा रहा है, जो बर्फबारी के बाद स्नोबोर्डिंग का लुत्फ उठा रहा है.

वीडियो में एक कौआ अपने लिए स्नोबोर्डिंग का जुगाड़ लगाकर मस्ती करता दिखाई दे रहा है. वीडियो को @gunsnrosesgirl3 नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है. बर्फबारी और बारिश के बाद खिली हुई धूप में एक पक्षी की मस्ती का ये वीडियो देखकर आप भी मुस्कुरा पड़ेंगे क्योंकि ऐसी मासूमियत भरा नज़ारा कम ही देखने को मिलता है.

डब्बे के ढक्कन से कौए का जुगाड़

वायरल हो रहे वीडियो में एक कौआ बर्फबारी के बाद खिले हुए दिन में खेल रहा है. वो किसी घर के शेड पर बैठा हुआ है, जिस पर बर्फ की परत जमी है. इतने में कौआ स्नोबोर्डिंग का जुगाड़ करते हुए एक डब्बे का ढक्कन ले आता है. फिर उसे ऊंचाई पर रखकर खुद उसके सहारे बर्फ पर स्लाइड करते हुए नीचे आता है. उसे इस गेम में काफी मज़ा रहा है और वो बार-बार इसे अलग-अलग डायरेक्शन में ले जाकर स्लाइड कर रहा है.

This crow snowboarding on the roof of a building using a jar lid pic.twitter.com/we2iV5I7R5

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) July 10, 2022