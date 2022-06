Video : क्यूट जेंटलमैन को देखकर फैन हुए लोग, 4 करोड़ लोगों ने देखा वीडियो

Viral Video of Cute Kids : इंटरनेट के ज़माने में हर दिन सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर कोई न कोई वीडियो वायरल होता ही रहता है. इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं कि देखते ही हंसी आ जाती है तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जो हमें हैरान कर देते हैं. इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो की क्यूटनेस (Cute Video Of Kids) लोगों को अपना फैन बना रही है.

बच्चों के वीडियो (Children Viral Video) इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आते हैं. चाहे वो बच्चों की शैतानियों से भरे वीडियो हों या फिर उनकी क्यूट हरकत, हर कोई इन्हें देखना चाहता है. इस वक्त वायरल हो रहे वीडियो में भी ऐसे ही दो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनकी हरकत देखकर आपको उन पर तुरंत ही प्यार आ जाएगा. लाखों-करोड़ों लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं और इसे पसंद भी कर चुके हैं.

क्यूट सा जेंटलमैन जीत रहा है दिल

वायरल हो रहे वीडियो की लोकेशन तो नहीं पता है, लेकिन ये किसी स्कूल की क्लास का वीडियो है. यहां दो छोटे बच्चे स्कूल में ही पानी या जूस पी रहे हैं. इसी बीच लड़के के बगल में बैठी हुई बच्ची की फ्रॉक की पट्टी ज़रा सी नीचे खिसक जाती है. इस पर बगल में बैठा हुआ छोटा सा बच्चा चुपचाप उसे ऊपर कर देता है. इतने में उसकी नज़र वीडियो बना रहे शख्स पर पड़ती है और वो शर्मा जाता है.

View this post on Instagram A post shared by Earth | Nature | Wildlife 🌎 (@earth.brains)

4 करोड़ लोगों ने देखा वीडियो

वीडियो को @earth.brains नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक वीडियो को 43 मिलियन या फिर 4 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखा है. वीडियो को 32 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है और इस पर कमेंट भी किया है. ज्यादातर लोगों ने बच्चे को क्यूट और छोटा सा जेंटलमैन कहा है. वहीं कुछ यूज़र्स का कहना है कि ये इंटरनेट की सबसे क्यूट चीज़ है. वीडियो को 8 जून को पोस्ट किया गया है, जिसको देखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है.

