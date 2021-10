Video: देखिए गजराज की गुंडागर्दी ! चिड़ियाघर के केयरटेकर्स के हाथ से छीन लिए केले

जानवर अगर खतरनाक होते हैं, तो ये क्यूट (Cute Video) भी बहुत होते हैं. खासतौर पर हाथी एक ऐसा जानवर है, जो देखने में भले ही विशालकाय (Giant Elephant) हो, लेकिन इसका स्वभाव जल्दी आक्रामक नहीं होता. हालांकि इनकी छोटी-छोटी शैतानियां किसी का भी दिल जीत सकती हैं. एक ऐसे ही नटखट गजराज की गुंडागर्दी (Naughty Elephant Snatches Banana) का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है.

हाथी के वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda IFS) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल (@susantananda3) से शेयर किया है. वीडियो सिंगापुर के चिड़ियाघर का है, जिसमें एक नटखट हाथी शैतान बच्चों की तरह चिड़ियाघर के कर्मचारियों के हाथ से केले छीनकर (Naughty Elephant Video) चलता बनता है. ये वीडियो आपके भी चेहरे पर मुस्कान ला देगा-

