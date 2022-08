Video : बिना चेन के ही दौड़ती है साइकिल, सीधे पैडल मारने से बढ़ती है आगे !

धरती पर इंसान एक ऐसा प्राणी है, जो लगातार विकास के बारे में सोचता रहता है. खासतौर पर अगर तकनीक की बात करें, तो कभी भी इंसान इससे संतुष्ट नहीं होता है. जो चीज़ें हैं, उन्हें अपग्रेड करने के लिए लगातार रिसर्च चलती रहती है. ऐसा ही अपग्रेड साइकिल को लेकर भी किया गया है. इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसी साइकिल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चेन की ज़रूरत ही नहीं है और ये सिर्फ पैडल से ही चलती है.

सोशल मीडिया पर एक बिना चेन वाली साइकिल का वीडियो वायरल हो रहा है. साइकिल में गजब की तकनीक से टायरों को सीधा पेडल के साथ कनेक्ट किया गया है, जिससे वो आगे बढ़ती है. वीडियो में साइकिल को सीधे पैडल से चलते देखा जा सकता है. इस बवाल वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं क्योंकि कभी भी साइकिल के बिना चेन के चलने की कल्पना किसी ने नहीं की थी.

साइकिल चलाने के लिए चेन की ज़रूरत नहीं

वायरल हो रहे वीडियो में एक चेनलेस साइकिल दिखाई दे रही है. वीडियो में दिखाई दे रही साइकिल को शख्स पैडल मारकर चला रहा है और ये आगे भी बढ़ रही है. वीडियो में आगे आपको चेन और बिना चेन वाली साइकिल की तुलना करके भी दिखाया गया है. आप दो लोगों को साइकिल चलाते देखेंगे. एक साइकिल चेन वाली है और दूसरी बिना चेन की. बिना चेन वाली साइकिल में गजब की तकनीक से टायरों को सीधा पेडल के साथ कनेक्ट किया गया है और साइकिल चलाने वाले को पूरी पैडल भी नहीं मारनी पड़ रही है.

Chainless bike🚲🚲🚲

Lever pedals multiply the force so that one can be able to go faster with less effort. The Vertical pedaling suppresses excessive bending of the hips, knees and ankles… pic.twitter.com/NEbXWBnc8M

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 1, 2022