Video : ये है रियल लाइफ 'खतरों के खिलाड़ी', स्टंट देखकर अटक जाएंगी सांसें

Viral video of Dangerous Stunt : बाढ़ वाली जगह पर एक शख्स बेहद संकरी सड़क को बाइक से पार करता हुआ दिख रहा है. आप इस वीडियो को देखकर तब तक तनाव में रहेंगे, जब तक ये आदमी उस छोर से इस छोर तक नहीं पहुंच जाता.

Viral video of Dangerous Stunt : आपने लोगों को तरह-तरह के स्टंट करते हुए देखा होगा. कोई ऊंचाई से कूदता है तो कोई गहरे पानी में सांस रोककर बैठा रहता है. कुछ लोगों को आपने गाड़ियों और बाइक्स से खतरनाक स्टंट (Man Riding Bike On Narrow Street) परफॉर्म करते हुए देखा होगा. आज हम आपको एक आम आदमी का ऐसा स्टंट दिखाएंगे, जो पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में परफॉर्म किया गया है. ये वीडियो सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर खासा अटेंशन बटोर रहा है.

हमारे देश में मॉनसून जितना ज़रूरी है, उतनी ही परेशानियां पानी बरसने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सामने आने लगती हैं. जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, उसमें बाढ़ वाली जगह पर एक शख्स बेहद संकरी सड़क को बाइक से पार करता हुआ दिख रहा है. आप इस वीडियो (Amazing Stunt Video) को देखकर तब तक तनाव में रहेंगे, जब तक ये आदमी उस छोर से इस छोर तक नहीं पहुंच जाता.

खतरों का असल खिलाड़ी है ये आदमी

वायरल हो रहे वीडियो में आप एक बाढ़ग्रस्त इलाके का वीडियो देख सकते हैं. यहां पानी के तेज़ बहाव की वजह से एक सड़क कट चुकी है. सड़क के उस तरफ बहुत से लोग मौजूद हैं, जो इसे पार नहीं कर पाए. वजह ये है कि सड़क लगभग पूरी टूट चुकी है और बेहद संकरी सी जगह बची हुई है. इसी बीच एक शख्स अपनी बाइक उसकी सीध में रखकर स्टार्ट कर देता है और देखने वाले हैरान रह जाते हैं. जब तक आप दंग होकर उसे देखें ये आदमी अपना आश्चर्यजनक बैलेंस दिखाते हुए इस तरफ तक आ जाता है.

View this post on Instagram A post shared by RVCJ Media (@rvcjinsta)

लोगों ने कहा – धूम 4 में लो इन्हें !

ये आश्चर्यजनक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर rvcjinsta नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को 1 दिन पहले शेयर किया गया है. अब तक इसे 3.3 मिलियन यानि 33 लाख लोग देख चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग इसे पसंद कर चुके हैं. वीडियो पर बहुत से कमेंट्स भी आए हैं. लोगों ने कहा कि या तो गणित का शिक्षक होगा या तो ये मौत का खेल दिखाता होगा.

Tags: Viral on Internet, Viral video news, Viral Video on Social Media