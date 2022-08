Video : इस आदमी का जुगाड़ देखकर हैरान रह जाएंगे आप, पब्लिक बोली- बैकबेंचर है ये !

Desi Jugaad Video : कोई काम करना जितना महत्वपूर्ण नहीं होता, उससे ज्यादा अहम होता है उसे कम पैसे और कम संसाधनों में पूरा कर देना. वैसे इस कला में दुनिया में सबसे ज्यादा माहिर हम भारतीय ही हैं और हमारे यहां ऐसी जुगत को जुगाड़ का नाम दिया गया है. एक ऐसा ही जुगाड़ू वीडियो (Desi jugaad to load the cut pieces of the tree) इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आदमी ने पेड़ों के भारी टुकड़ों को ट्रक पर चढ़ाने के लिए गजब का दिमाग लगाया है.

सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियो सामने आते रहते हैं. कुछ वीडियोज में तो ऐसा-ऐसा कमाल दिखता है, जो हमें हैरान कर देता है. कम मेहनत और कम मैन पावर के साथ कैसे मुश्किल काम आसान हो जाता है, ये वीडियो उसी का उदाहरण है. वीडियो (Desi jugaad to load the woods) में एक शख्स ऐसा जुगाड़ लगाता हुआ दिख रहा है. आप भी इस सॉलिड तकनीक को देखकर अपना सिर खुजाने लगेंगे.

इस आदमी ने कमाल कर दिया !

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग पेड़ों के भारी टुकड़ों को एक ट्रक पर चढ़ा रहे हैं. इसी बीच एक शख्स कमाल का जुगाड़ लगाते हुए एक ट्रक की मदद से ही पेड़ों के कटे हुए बड़े-बड़े लट्ठों को उस पर लोड कर रहा है. आम तौर पर जिस काम में कम से कम 4-6 लोगों की जरूरत होती, ये आदमी वो काम अकेले ही कर दे रहा है. वो पहले पेड़ के टुकड़ों को एक मोटी से रस्सी से बांध कर ट्रक पर इस तरह अटकाता है कि गाड़ी के आगे बढ़ते ही लकड़ी का टुकड़ा अपने आप गाड़ी पर लोड हो जाए. इसी तरह वो सारे लट्ठों को ऊपर चढ़ा देता है.

View this post on Instagram A post shared by memes comedy (@ghantaa)

लोग बोले- पक्का बैकबेंचर है !

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ghantaa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे 7 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 35 हज़ार से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है. सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. कुछ पेड़ों को काटने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ इस शख्स के दिमाग की तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूज़र्स ने ये भी कहा कि -इसके उधर पेट्रोल-डीज़ल सस्ता होगा, तो कुछ का कहना था कि ये पक्का बैकबेंचर है.

