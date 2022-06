Video: अपने मिशन में लगे पपी ने जीता दिल, 13 लाख लोगों ने देखा क्यूट वीडियो

Playing Dog Video : कहा जाता है कि अगर आप कोई काम ठान लें, तो पूरा हो ही जाता है. बशर्ते आप इसके लिए उतनी मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटें, जितनी ज़रूरी है. हम इंसानों को तो ये बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन जानवर भी इसे समझते हैं. इस वक्त एक ऐसी ही होशियार कुत्ते (Intelligent Dog Video) का वीडियो वायरल (Viral Video On Social Media) हो रहा है, जो मन लगाकर अपने मिशन में लगा हुआ है.

छोटा सा कुत्ता किसी प्लेट को लेने के लिए बार-बार उछल-कूद कर रहा है. ये वीडियो इनडोर कैमरा में रिकॉर्ड हो गया और जब इसे सोशल मीडिया पर डाला गया तो लोग डॉग की क्यूटनेस के फैन हो रहे हैं. उसके इस गेम को देखने में हर किसी को मज़ा आ रहा है और हार नहीं मानने की सीख भी मिल रही है.

डॉग ने की जमकर मेहनत

वायरल हो रहे वीडियो की लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन ये किसी बिल्डिंग के अंदर का नज़ारा है. यहां एक छोटा सा डॉग मेटल बार के छोटे से गेट के उस पार पड़े प्लेट को लेने की कोशिश में लगा है. वो बार-बार इस पार से उस पार कूद रहा है और प्लेट लेकर बार को क्रॉस करने की कोशिश करता है. हालांकि ये प्लेट उसके मुंह से गिर जाती है, लेकिन डॉग ने हार नहीं मानी. 4-5 कोशिशों के बाद आखिरकार वो दिमाग लगाकर प्लेट इस पार फेंकता है और फिर उसे लेकर चला जाता है.

The dog’s mission captured by the indoor camera is too cute ……😂 pic.twitter.com/x55D3ZVmcM

— Creature Nature (@CreatureNature_) June 11, 2022