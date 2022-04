Video : कुत्ते ने रैकेट पकड़कर लगाया शॉट, देखने वालों ने कहा बनेगा 'विम्बलडन विनर'

डॉग्स (Dogs and Owner) जितना समझदार और वफादार (Dog’s Loyality) कोई दूसरा जानवर हो ही नहीं सकता. डॉग्स इसलिए भी दूसरे जानवरों से अलग है क्योंकि वो किसी भी ट्रिक को आसानी से सीख लेता है. इस वक्त इंटरनेट पर एक ऐसे ही डॉग का वीडियो वायरल (Dog Playing Tennis Video) हो रहा है, जो इंसानों की तरह टेनिस खेल लेता है. उसकी ये स्किल देखकर लोग हैरान हो गए हैं.

3 साल के कॉकर स्पैनियल का टेनिस खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो को Buitengebieden नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. पहले ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था, जिसे काफी लोगों ने पसंद किया था और अब इसे ट्विटर पर भी 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है.

धड़ाधड़ शॉट मार रहा है डॉग

वायरल हो रहे वीडियो में डॉग कुछ इस तरह टेनिस खेलता हुआ दिख रहा है, जैसे उसे खास इसीके लिए ट्रेन किया गया है. उसकी तरफ बॉल फेंकी जा रही है और वो अपने दांतों से रैकेट को दबाए हुए बॉल को हिट कर रहा है. बेहद प्यारे वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया है – आंखें सिर्फ बॉल पर हैं. डॉग की कुशलता और उसके टेनिस खेलने के अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. आप भी एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिए.

लोगों ने कहा- विम्बल्डन में भेजो

इंटरनेट पर लोगों को ये वीडियो इतना पसंद आ रहा है कि उन्होंने कुत्ते को विम्बल्डन में भेजने तक की मांग कर डाली है. कुछ यूज़र्स ने मज़ाक में कहा कि राफेल नडाल और सेरेना विलियम्स को अब सही कॉम्पटीशन मिला है.

