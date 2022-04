Video : तवे से प्लेट तक हवा में उड़कर पहुंचता है डोसा, दुकानदार का स्टाइल देख दंग हुए लोग !

सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर तरह-तरह के कंटेंट वायरल होते रहते हैं. कुछ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं तो कुछ बिल्कुल ही अलग किस्म के. कुछ यादगार वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिन्हें देखकर या तो हम हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं या फिर सोच में पड़ जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Dosa Vendor on Social Media) हो रहा है, जिसमें एक डोसा (Unique Syle of Serving Dosa ) बेचने वाले दुकानदार (Viral Dosa Vendor Video) का अलग ही स्टाइल दिख रहा है.

आपने कभी कच्चा बादाम तो कभी कच्चा अमरूद बेचने के लिए दुकानदारों को गाना गाते सुना होगा लेकिन डोसा वाले अंकल न तो कोई गाना गा रहे हैं न ही अपना प्रमोशन कर रहे हैं. वो तो सिर्फ अपने तवे से डोसे को प्लेट तक जल्दी-जल्दी पहुंचाने का ऐसा तरीका निकाल चुके हैं कि देखने वाले बस प्रभावित हो जाते हैं. डोसा का स्वाद छोड़कर वे तो अंकल के स्टंट पर ही फिदा हो रहे हैं.

तवे से हवा में उड़कर जाता है डोसा

वायरल हो रहे वीडियो में डोसा वेंडर एक साथ ही तवे पर कई सारा डोसा फैलाते हैं. उस पर मसाले और ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें डालने के बाद वे मक्खन से लबरेज डोसा को काट-काटकर अलग करते हैं. इसके बाद शुरू होता है वो स्टंट, जिसका इंतज़ार वहां खड़े लोग कर रहे थे. एक शख्स स्टॉल को दूसरी तरफ प्लेट लेकर खड़ा होता है और दुकानदार एक-एक डोसा रैप करके सीधा उसे शख्स की तरफ उछाल देता है. दिलचस्प बात ये है कि वो बड़े आराम से डोसा प्लेट में कैच करता है और इसे सर्व कर देता है.

You have to love what you do, to give your best… pic.twitter.com/HRU8Df9TZg

— Harsh Goenka (@hvgoenka) April 24, 2022