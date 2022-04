Video : हवा में उड़ने वाला गिद्ध पानी में इंसानों की तरह तैरता दिखा ! आखिर क्या है सच ?

पक्षियों में अगर सबसे मजबूत पंखों वाले पक्षी (Eagle Swimming in the River) की बात हो तो पहला नाम गिद्ध का आता है. ये अपनी लंबी उड़ान के लिए जितना मशहूर है, उतना ही तगड़ा शिकारी भी माना जाता है. हालांकि आज हम आपको गिद्ध की उस खूबी से रूबरू कराएंगे, जिसने सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर लोगों को दंग कर रखा है. इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रहे एक वीडियो में गिद्ध नदी (Eagle Swimming Video) में इंसानों की तरह पंखों के सहारे तैरता हुआ नज़र आ रहा है.

वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. लोगों को गिद्ध की तैराकी तो अजीब लग ही रही है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर जो पक्षी उड़कर मिनटों में नदी पार कर सकता है, वो इसमें इंसानों की तरह तैर क्यों रहा है? हालांकि इसके पीछे एक अलग ही ट्विस्ट है, जो गिद्ध के नदी से बाहर आने के बाद ही पता चलता है.

…तो इसलिए तैर रहा है गिद्ध

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सफेद और ग्रे रंग का गिद्ध नदी में तैर रहा है. मज़ेदार बात ये है कि गिद्ध को तैरते देखकर आपको ये हमारी-आपकी तरह ही लगेगा. जिस तरह इंसान हाथों से तैरते हैं, वैसे ही गिद्ध अपने पंखों से तैर रहा है. जैसे-जैसे गिद्ध नदी के किनारे पर आता है, आपको पता चलता है कि उसने एक मछली का शिकार कर रखा है, जिसे लेकर वो उड़ नहीं सकता था. ऐसे में उसने तैरना बेहतर समझा.

View this post on Instagram A post shared by UNILAD (@unilad)

ये भी देखें- VIDEO: चिड़िया ने गाया ‘हैरी पॉटर’ फिल्म का थीम सॉन्ग! लोगों को विश्वास कर पाना हो रहा मुश्किल

गिद्ध की तैराकी देख दंग हुए लोग

अपने पंजे में शिकार की हुई बड़ी मछली दबोचकर गिद्ध नदी के किनारे पहुंचता है और फिर तसल्ली से अपना पेट भरता है. नदी काफी बड़ी है और गिद्ध ने इसके लिए लंबा सफर तय किया है. इस अनोखे वीडियो को Instagram पर unilad नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 77 हज़ार से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं. सैकड़ों लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं.

Tags: Amazing wildlife video, Viral news, Viral video