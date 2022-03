Video : सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग के सुरीले गले ने बनाया इंटरनेट को दीवाना, आप भी ज़रूर सुनिए ...

इंटरनेट (Viral On Internet) के ज़रिये हमें दुनिया के कोने-कोने में बैठे हुए टैलेंटेड लोगों की प्रतिभा से रूबरू होने का मौका मिलता है. इस वक्त एक ऐसे ही टैलेंटेड बुजुर्ग का वीडियो वायरल (Viral Video of Singing Old Man) हो रहा है, जिसमें वे सड़क के किनारे बैठे बेहद सुरीला गाना (Old Man Singing Video) गाते हुए दिख रहे हैं.

बुजुर्ग की प्रतिभा को देखकर लोग उनके दीवाने हो रहे हैं. उनका टैलेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तहलका मचा रहा है. हाथ में एक छोटे से वाद्य यंत्र के साथ जुगलबंदी करते हुए बुजुर्ग की आवाज़ इतनी मीठी है कि और किसी चीज़ ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है. उनकी प्रतिभा से लोग इतने प्रभावित हैं कि तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे.

गाने से किया मंत्रमुग्ध

सड़क के किनारे बैठे बुजुर्ग का जब अपना गाना शुरू करते हैं, तभी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे. जैसे-जैसे वो तान छेड़ते हैं, आपको अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होगा, सिर्फ मंत्रमुग्ध होकर उनका संगीत सुनते रह जाएंगे. उनके हाथ में एक छोटा सा वाद्य यंत्र है, जिसे वे अपनी तान के साथ जुगलबंदी करके बजा रहे हैं. बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर न तो आपका ध्यान गाने के बोल की ओर जाता है और न ही किसी और चीज़ पर, आप सिर्फ उनकी आवाज़ की तारीफ में वाह कह उठेंगे.

View this post on Instagram A post shared by Comedy Nation (@comedynation.teb)

लोगों ने की जमकर तारीफ

वायरल हो रहे वीडियो को comedynation.teb नाम के Instagram अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को हज़ारों लोगों ने लाइक किया है और सैकड़ों लोग कमेंट कर चुके हैं. एक यूज़र ने लिखा – ऐसे टैलेंट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है. एक अन्य यूज़र ने लिखा – इनकी आवाज़ गॉडगिफ्टेड हैं तो एक यूज़र ने इन्हें रानू मंडल से मिला दिया. ज्यादातर लोगों ने ताली बजाने के इमोटिकॉन से रिएक्ट करके बुजुर्ग की तारीफ की है.

Tags: Viral news, Viral on Internet, Viral video