Video : पसंदीदा फल के लिए गजराज की मशक्कत, यूं जुगाड़ लगाकर खाया कटहल

Wildlife Viral Series : सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर तरह-तरह के कंटेंट वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है. अगर कुछ ऐसे वीडियो की बात करें तो इनमें जंगली जानवरों (Wildlife Viral Video) से जुड़े हुए वीडियो लोगों को खासे पसंद आते हैं. एक ऐसा ही वीडियो गजराज का इस वक्त वायरल (Elephant Effort to Eat Jackfruit Video) हो रहा है, जिसमें अपना पसंदीदा फल खाने के लिए वे जुगाड़ भिड़ाता दिख रहा है.

हाथी को इस धरती का सबसे विशालकाय जीव माना जाता है, जिसका वजन सैकड़ों क्विंटल में होता है. जैसा उसका शरीर होता है, वैसे ही उसकी डायट भी है. हाथी अपना पेट भरने के लिए अलग-अलग रास्ता निकाल ही लेता है. इंटरनेट पर पसंद किए जा रहे इस वीडियो (Wildlife Viral Video) में हाथी अपना पसंदीदा फल खाने के लिए इंसानों की तरह ही जुगाड़ लगा रहा है और आखिरकार वो अपनी इस कोशिश में सफल साबित होता है.

कटहल खाने के लिए हाथी की शिद्दत

वायरल हो रहे वीडियो में हाथ को एक कटहल के पेड़ के नीचे देखा जा सकता है. पेड़ पर कटहल थोड़ी ऊंचाई पर लटके हुए हैं लेकिन उन्हें देखते ही हाथी का मन ललचा जाता है. ऐसे में वो कटहल तक पहुंचने के लिए पहले अपनी सूंढ़ का इस्तेमाल करता है. जब इससे बात नहीं बनती तो वो अपने आगे के पैरों से पेड़ पर चढ़कर अपनी सूंढ़ को कटहल तक पहुंचा लेता है और कटहल तोड़कर खाता है. वीडियो को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि हाथियों को इस फल से कितना प्यार है. वे इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं.

Jackfruit is to Elephants what Mangoes are to humans.. and the applause by humans at the successful effort of this determined elephant to get to Jackfruits is absolutely heartwarming 😝

video- shared pic.twitter.com/Gx83TST8kV

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) August 1, 2022