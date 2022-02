Viral Video : गाड़ी के टायर के साथ मस्ती करता दिखा हाथी, लोगों को याद आया बचपन

इन दिनों हाथी सोशल मीडिया (Social media) पर एक हाथी स्टार बना हुआ है. सोशल मीडिया पर हाथी का टायर के साथ मस्ती करते हुए वीडियो वायरल (Video Viral) हो रहा है. वीडियो को यूजर्स काफी पसंद भी कर रहे हैं. हाथी (Elephant) के और भी वीडियो वायरल हो चुके हैं और लोगों को पसंद भी आ चुके हैं. अब हाथी का गाड़ी के टायर के साथ खेलते हुए वीडियो भी लोगों का दिल लुभा रहा है.

इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो को उन्होंने शेयर करते हुए लिखा- क्या आप इससे खुद को जोड़कर देख सकते हैं? हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन लोगों ने एक बार फिर इसे पसंद किया है और वीडियो वायरल हो चुका है. अब तक 20 हज़ार लोग वीडियो को देख चुके हैं जबकि इसे सैकड़ों बार रीट्वीट किया जा चुका है.

टायर से खेल रहा है हाथी

वायरल हो रहे वीडियो में हाथी एक गाड़ी के टायर के साथ खेल रहा है. वो इसे लेकर काफी एक्साइटेड है और इसे दूर तक नचाता हुआ जा रहा है. उसका उत्साह देखकर आपको बच्चों की याद आ जाएगी, जिस पर वे टायर नाचने पर खुश होते हैं, वैसे ही हाथी भी खुश हो रहा है. वीडियो पर कई तरह के फनी कमेंट्स भी आ रहे हैं.

Can you relate this to your childhood pic.twitter.com/vcpAJmdbfM — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 22, 2022



ये भी देखें- Video : बैलों के झुंड से अकेली भिड़ गई चिड़िया, बहादुरी देख भागे सब के सब

लोगों को याद आया बचपन

यूं तो टायर नचाने का ये खेल अब दिखाई नहीं देता, लेकिन 90 के दशक के बच्चे इससे खुद को रिलेट कर सकते हैं. तमाम यूज़र्स ने आपने इसे बचपन में अपना पसंदीदा खेल बताया.

We got only cycle tyres to dribble around. Lucky guy — C Krishna Gopal (@krishkaran2009) February 22, 2022

Yes we used to run with either stick or only hand

Best for eye hand coordination — कडक लक्ष्मी (@BVaidehee) February 22, 2022

एक यूज़र ने तो खुद को हाथी की तरह गोलू-मोलू भी कह दिया.

Yes, and I was a fat brat too! — Jyoti Shankar Roy Choudhury 🇮🇳 (@JSRoyChoudhury) February 22, 2022



आपको ये वीडियो देखकर क्या ख्याल आ रहा है? निश्चित तौर गजराज का मस्ती भरा वीडियो आपको हंसते-मुस्कुराते चेहरों के साथ टायर चलाने बच्चों की याद दिला रहा होगा.

Tags: Viral news, Viral Video on Social Media, Wildlife Amazing Video