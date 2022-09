Video: झरने के नीचे गजराज ने यूं लिया कुदरती फव्वारे का मज़ा, 49 लाख लोगों ने देखा वीडियो

Viral Video On Social Media : सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हम इतने खुश हो जाते हैं कि उसके असली या नकली होने के बारे में बात ही नहीं करते. खासतौर पर अगर वीडियो जानवरों की मस्ती और जंगल से जुड़े होते हैं, तो इन पर लोग कुछ ज्यादा ही प्यार बरसाते हैं. इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो का एक हाथी का झरने के नीचे नहाते हुए वायरल हो रहा है.

झरने के नीचे खड़े हाथी का नहाते हुए वीडियो ट्विटर पर @TansuYegen नाम के अकाउंट से साझा किया गया है, जिसे सोशल मीडिया पर अब तक करीब 5 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं. इस वीडियो में दिख रहा हाथी असली या स्टैचू, इसकी पुष्टि तो News18 नहीं करता लेकिन इस वक्त इस वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर ज़रूर खींचा है.

झरने के बीच खुशमिज़ाज हाथी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ये किसी जंगल या पार्क का नज़ारा है. यहां ऊपर से झरना तेज़ी से नीचे की ओर बह रहा है और उसके आसपास चट्टानें दिखाईदे रही हैं. इन्हीं के बीच एक हाथ को नहाते हुए देखा जा सकता है. सामने से तो ये हाथी बेहद खुश लगता है लेकिन जैसे-जैसे कैमरा नज़दीक आता है उसकी सूढ़ भी थोड़ी हिलती हुई नज़र आ रही है. इस वीडियो के साथ कैप्शन दिया गया है – इंसान की ज़िंदगी में दो ही दिन अहम है- जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन उसे ये पता चला कि वो क्यों पैदा हुआ है.

There are two great days in a person’s life – the day we are born and the day we discover why

