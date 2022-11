फ्लेमिंगो के झुंड का अनुशासन देख लोगों ने किया ताज्जुब, मानो ट्रेनिंग लेकर आए हों!

Flamingo Walking in River Video: सोशल मीडिया पर यूं तो बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जो देखते ही आंखों को सुकून दे देते हैं. ये कोई प्राकृतिक दृश्य भी हो सकता है और कई बार कुछ ऐसे जानवर या पक्षी भी हो सकते हैं, जो अपनी खूबसूरती से हमें दंग कर दें. इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फ्लेमिंगो के एक ग्रुप को साफ पानी में एक तरफ जाते हुए देखा जा सकता है.

हंस, बतखा और फ्लेमिंगो जैसे पक्षियों को कुदरत ने बनाया ही ऐसा ही कि उन्हें देखकर आंखों को अजीब का सुकून मिलता है. अब तक फ्लेमिंगो को आप उसकी खूबसूरती और नाजुक पंखों के लिए जानते होंगे, लेकिन वीडियो (Amazing Wildlife Video) में इन पक्षी की सामूहिक भावना और अनुशासन को देखकर आप दंग रह जाएंगे. इस वीडियो को ट्विटर पर IFS सुशांत नंदा ने शेयर किया है.

शांत पानी में फ्लेमिंगो मार्च

वायरल हो रहे वीडियो में एक साफ और शांत नदी या फिर सरोवर में कुछ पक्षियों को आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है. ये पक्षी फ्लेमिंगो हैं, जो सफेद और हल्के गुलाबी रंग के हैं. इनका पूरा समूह एक तरफ जा रहा है, जिसमें 25-30 पक्षी मौजूद होंगे. पानी साफ होने की वजह से इनका मूवमेंट अच्छी तरफ से दिखाई दे रहा है. जिस तरह वे एक तरफ अपने पैर बढ़ा रहे हैं, उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा, जैसे इन्हें कदमताल मिलाकर चलने की कोई ट्रेनिंग दी गई है. वे न तो किसी साथी को पीछे छोड़ रहे हैं, न ही कोई आगे या पीछे भाग रहा है. सभी एक दिशा में जा रहे हैं.

In nature, nothing is perfect and everything is perfect💕

🎥 IG: chris_kap.21 pic.twitter.com/41CjCURIy0

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 31, 2022