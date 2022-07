मरने के बाद भी खिलाड़ी ने किया 'आखिरी गोल', दोस्ती का वीडियो छलक जाएंगी आंखें !

Last Goal From Coffin Video : कहते हैं दोस्ती वो रिश्ता होता है, जिसे हम खुद चुनते हैं. बाकी खून के रिश्ते तो भगवान आसमान से बनाकर भेजता है, लेकिन दोस्त हम खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं. इनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी होता है. मैक्सिको (Mexico Boy Murdered) से दोस्ती का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video On Social Media) हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखें छलक पड़ेंगी.

दोस्त (Friendship Viral Video) इस दुनिया में रहें या फिर नहीं रहें, उनका एहसास छूटना नहीं चाहिए और दिल से प्यार भी कम नहीं होना चाहिए. वायरल हो रहे वीडियो में अपने दोस्त के कॉफिन को फुटबॉल ग्राउंड पर लाकर दोस्तों ने एक अलग तरह से श्रद्धांजलि दी. ये नज़ारा देखकर आपका यकीन दोस्ती और प्यार पर कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा.

A 16-year-old Mexican teenager was murdered… His friends brought his coffin to the place where he always played football and made him score one last goal💙

