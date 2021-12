Video : सूखे पत्तों की तरह दिखता है मेंढक, ध्यान से देखने पर ही समझ पाएंगे पहेली !

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियोज़ में इस वक्त एक ऐसा जीव सोशल चर्चा का विषय बना हुआ है, जो दिखने में बेहद ही अजीब है. उसे देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई सूखा हुआ पत्ता है, लेकिन उसमें होती हुई हरकत के बाद आपको पता चलेगा कि ये वाकई मेंढक की एक वरायटी है, जो इसी धरती पर पाई जाती है.

वायरल हो रहे वीडियो में एक नही बल्कि तीन-तीन मेंढक एक शख्स ने अपने हाथों पर बिठा रखे हैं. आपको लगेगा कि ये आदमी सूखे पत्ते लेकर हाथों में बस चूर-चूर कर देने वाला है. फिर भीगी हुई हथेली और इसमें हो रही हरकत देखने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा. दरअसल जो दिखने में किसी सूखे पत्ते की तरह से दिख रहे हैं, वे मेंढक हैं.

बदरंग-सूखी पत्तियों जैसे हैं मेंढक

वायरल हो रहे इस वीडियो को आईएफएस सुरेंद्र मेहरा (Surender Mehra IFS) ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इसे लाखों लोग अब तक देख चुके हैं और लगातार व्यूज़ बढ़ते ही जा रहे हैं. मेंढकों की ऐसी प्रजाति इससे पहले कभी भी हमने नहीं देखी थी. ऐसे में ज्यादातर लोग इसे देखकर हैरान हैं. मेंढक की आंखें भी सूखे वत्तों में मानों धंसी हुई सी हैं और उनकी त्वचा पर पत्तों की डंठल जैसी संरचना दिखाई दे रही है.

Evolutionary wonders of #nature..#Malayan_frog found in southeastern tropical rain forests is one of nature’s most cryptic creatures. #WondersOfNature #wildlife .

Via:@JanFreedman

pic.twitter.com/noFUv7i914

— Surender Mehra IFS (@surenmehra) December 14, 2021