Viral Video: बच्ची को जिमनास्टिक करते देख दंग रह गईं पूर्व ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, सहवाग ने भी की तारीफ!

सोशल मीडिया (Social Media) पर अक्सर कई ऐसे वीडियोज वायरल होते रहते हैं जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाता है. हाल ही में एक ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी से बच्ची का कारनामा देख हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा ले रहा है. एक छोटी बच्ची का जिमनास्टिक (Gymnastics Video of Girl) करते हुए वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. आम लोग तो हैरान हैं ही, स्पोर्ट्स जगत से जुड़े लोग भी बच्ची की बहुत तारीफ कर रहे हैं.



हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बच्ची का वीडियो (Viral Video of Girl Doing Gymnastics) खूब देखा जा रहा है जो गजब का जिमनास्टिक कर रही है. देखने में ये लड़की चीन की मालूम हो रही है मगर लड़की की नेशनैलिटी के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. वीडियो में लड़की अलग-अलग तरह के करतब दिखा रही है. उसका बदन इतना लचीला है कि वो इलास्टिक की तरह जैसे चाहे वैसे मुड़ जा रही है. वीडियो में लड़की एक बड़े से कमरे में परफॉर्म कर रही है और उसके चारों ओर उसके साथी या क्लासमेट बैठे नजर आ रहे हैं जो हैरत से उसे ये करतब करते देख रहे हैं. लड़की का डेडिकेशन और चेहरे पर गंभीर भाव देखकर भी लोग बेहद हैरान हो रहे हैं. इस वीडियो को ट्विटर पर काफी बार शेयर किया है और अब ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो चुका है.

Humans can do all things if they will. pic.twitter.com/5Ed0YxzaBb

— Virender Sehwag (@virendersehwag) August 16, 2021