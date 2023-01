बुलेट के पेट्रोल की टंकी खोल 'पतली कमरिया' पर थिरक रही थी मोहतरमा, पैर लड़खड़ाया और हो गया ये कांड!

Girl fell down while dancing on patli kamariya: आजकल ज़माना सोशल मीडिया का है. ऐसे में आए दिन कोई न कोई ऐसा गाना वायरल हो जाता है, जिसकी रील्स बनाने के लिए लोगों में होड़ लग जाती है. हर कोई कुछ ऐसी रील बनाना चाहता है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ले. कई बार इस कोशिश में कांड भी हो जाता है. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जो लोगों को खूब मज़ेदार लगा है.

अगर कोई फनी रील इंस्टाग्राम पर दिख जाए, तो उसे वायरल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता. इस वक्त लोगों का ध्यान खींच रहे वीडियो में लड़की (Hilarious Video of Girl fell While Dancing) अपने बुलेट की टंकी से पेट्रोल सूंघती और जैसे ही झूमना शुरू करती है, उसके साथ कांड हो जाता है. वीडियो लोगों को काफी व्यूज़ और लाइक्स मिल चुके हैं, ऐसे में एक नज़र तो आप भी इस पर डालिए.

दीदी जैसे ही झूमीं, हो गया कांड

वायरल वीडियो में एक लड़की अपनी बुलेट पर बैठी हुई है. वो इसे किनारे लगाकर पेट्रोल की टंकी खोलती है और बड़ी ही तसल्ली से इसे सूंघती है. जैसे ही वो पेट्रोल सूंघकर ज़रा मस्ती में आती है, वैसे ही पतली कमरिया गाने पर झूमना शुरू कर देती है. इसी बीच उसके साथ बड़ा कांड हो जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है. बैलेंस बिगड़ती ही लड़की सीधा नीचे गिर जाती है और टंकी से पेट्रोल भी छलकते हुए ज़मीन पर फैल जाता है. बड़ी मुश्किल से वो खुद को उठा पाती है.

लोगों को मज़ेदार लगा वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर upendrakuma1983 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को पोस्ट करने के बाद से अब तक 13 मिलियन यानि 1.3 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है. वीडियो पर कमेंट करने वालों की भी कमी नहीं है. किसी ने कहा -रील बनाने के चक्कर में पेट्रोल बर्बाद कर दिया, तो किसी यूज़र का कहना था- जिम करने का कोई फायदा नहीं है.

