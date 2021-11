Video: लड़की ने उल्टे खड़े होकर पैरों से लगाया सटीक निशाना, देखकर दंग हुए लोग

दुनिया में हाथों का कमाल (Unbelievable Talents on Social Media) दिखाने वाले तो आपको खूब मिलेंगे, लेकिन पैरों का कमाल देखना हो, तो इस वक्त सोशल मीडिया (Social Media Viral Video) पर वायरल हो रहे एक लड़की के वीडियो को देखिए. ये लड़की तीरंदाज़ी (Girl using bow-arrow by her legs) जैसे मुश्किल खेल को अपने पैरों से खेलती नज़र आ रही है. हैरानी की बात ये है कि उसका निशाना (Girl Hitting Target by Legs) एकदम सटीक लगता है.

ये लड़की कहां की है, ये तो नहीं पता है. फिर भी उसका हैरतंगेज खेल दुनिया के कोने-कोने तक पहुंच चुका है. बिजनेस टायकून हर्ष गोयनका ने ये वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा है कि ओलंपिक की टॉर्च जलाने का ये बेहतरीन आइडिया हो सकता है. आप भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि लड़की के स्किल्स की तारीफ किए बिना कोई नहीं रह पा रहा.

ज़बरदस्त बैलेंस और निशाने पर नज़र

वीडियो (Latest Viral Video) में लड़की लोहे की दो रॉड पर हाथों के बल पर खड़ी होती है. धनुष और तीर उसने पैरों में पकड़ा हुआ है. खास बात ये है कि उसका तीर जलता हुआ है, जिसे वो अपने एक पैर से ले जाकर दूसरे पैर में पकड़े हुए धनुष पर चढ़ाती है. इसके बाद सामने लगाए गए टार्गेट पर वो पैरों से ही निशाना साधकर तीर छोड़ देती है. तीर सीधा जाकर टार्गेट को हिट करता है. इस पूरी प्रक्रिया में लड़की से कोई गलती होती हुई नहीं दिख रही है. ये वीडियो देखकर आपको पहले अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा कि लड़की वाकई हाथों से पैरों का और पैरों से हाथों का काम ले रही है.

Would be a great idea if the Olympic torch is lit like this…. pic.twitter.com/acfOVCIipA — Harsh Goenka (@hvgoenka) November 7, 2021

ये भी पढ़ें- शख्स को अपनी पिकअप ट्रक से था बेतहाशा प्यार, मरने के बाद भी परिवार ने नहीं किया जुदा !

दंग रह गए देखने वाले

इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इसे 7 नवंबर को शेयर किया गया था और अब तक 10 हज़ार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुका हैं. इसे हज़ारों लोगों ने रीट्वीट भी किया है. ज्यादातर यूज़र्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस लड़की की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. वैसे भी, इस तरह जिम्नास्टिक और तीरंदाज़ी को एक साथ परफेक्ट अंदाज़ में करना कोई छोटी बात नहीं है.