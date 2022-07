Video : पार्टी में अंकल ने लगा दी 'आग', फिर यूं बुझाई मानो कुछ हुआ ही न हो !

शादी-ब्याह में जब पार्टी में मेहमानों का आना शुरू होता है, तो अलग-अलग तरह के लोगों से सामना हो जाता है. कुछ लोग शर्मीले और संजीदा होते हैं तो कुछ मेहमान ऐसे होते हैं, जो बस पार्टी और डीजे फ्लोर पर आग लगाने ही आते हैं. एक ऐसे ही अंकल का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिन्होंने वेडिंग पार्टी में आकर वाकई आग ही लगा दी.

पार्टी में आए अंकल माहौल को काफी एंजॉय कर रहे थे. वे देखते ही देखते कुछ ज्यादा ही खुश हो गए और उन्होंन नाचते-नाचते फुलझड़ी से आग लगा दी. इसके बाद अंकल का जो रिएक्शन था, वो इंटरनेट पर लोगों को दंग कर रहा है. आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि क्या अंकल वाकई इतने कूल हैं या फिर वो होश में नहीं हैं.

नाचते-नाचते लगा दी आग

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की पार्टी में आए एक मेहमान इस मौके को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं. ज्यादातर मेहमानों के हाथ फुलझड़ियां हैं और वे इनके साथ ही नाच रहे हैं. इसी बीच नशे में नाचते-झूमते एक अंकल आते हैं और नाचते हुए सूखे फूल-पत्तों पर गलती से फुलझड़ी लगा देते हैं और वहां आग लग जाती है. मौके पर मौजूद मेहमान जहां शोर मचाने लगते हैं, वहीं अंकल बड़े ही आराम से नाचते हुए जाकर आग को अपने हाथ-पैरों से ही बुझा देते हैं और फिर से गाने की धुन पर थिरकना शुरू कर देते हैं. हालांकि वहां मौजूद बाकी के लोग घबराए दिखाई देते हैं.

This how drunk I’m tryna be at my wedding pic.twitter.com/RchInxywDa

— Thomas (@ThomasMightSnap) July 2, 2022