Video : पानी में दिखा इंसानी शक्ल वाला जीव, मछली है या फिर कुछ और !

Viral Video On Social Media : सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में कुछ ऐसे वीडियो होते हैं, जो हमें अचंभित कर देते हैं. एक ऐसा ही चौंका देने वाला एक वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर छाया हुआ है. इस वीडियो में पानी के अंदर एक अनोखा जीव तैरता हुआ है दिख रहा है, जिसे देखकर ये पता करना मुश्किल है कि आखिर ये है क्या? ये दिख तो मछली की तरह रहा है, लेकिन चेहरा (Human Faced Fish Video) इंसानों से मिलता जुलता है.

वीडियो में पानी में तैरता हुआ एक विचित्र जीव दिखाई दे रहा है, जिसकी शक्ल बिल्कुल इंसानों या इंसानी कंकाल की तरह दिखाई दे रही है. इस वीडियो को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

आखिर है क्या है विचित्र जीव ?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मछली नदी में तैर रही है. वो दूर से तैरती हुई आ रही है और इसका चेहरा बिल्कुल इंसानों की तरह ही लग रहा है. इस मछली को देखने के बाद लोग दंग हो रहे हैं. जैसे-जैसे ये जीव पानी के किनारे आता जाता है, उसका चेहरा और स्पष्ट होता जाता है. इस जीव का शरीर बिल्कुल मछलियों जैसा है लेकिन चेहरा इंसानों या इंसानों की खपड़ी से मिलता-जुलता है. कई यूज़र्स इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या ये इंसान है या कुछ और है.

Fish with human face seen in China… pic.twitter.com/GTIUMRni2K

— Dr. Ajayita (@DoctorAjayita) July 24, 2022