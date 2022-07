Video : अब तक सुना होगा, आज देख भी लीजिए 'आग का दरिया'! खड़े हो जाएंगे रोंगटे ...

Incredible Lava River : कुदरत के न जाने कितने रूप-रंग हमारी धरती पर बिखरे हुए हैं. कहीं दूर तक फैला अथाह पानी है तो कहीं आग उगलते पहाड़. कहीं बर्फ की ठंडक है तो कहीं रेगिस्तान की तपन. यही धरती को सबसे अलग भी बनाते हैं और खूबसूरत भी, हालांकि इनमें से किसी का भी अगर भयानक रूप दिख जाए तो इंसान खौफ में आ जाएगा. ऐसा ही एक डरावना वीडियो इस वक्त वायरल (Viral Video of Flowing Lava) हो रहा है.

गालिब के शेर में ‘आग का दरिया’ तो हम सभी ने सुना है, लेकिन क्या कभी आपको ये आग का दरिया देखने का मौका मिला है? अगर नहीं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए. जिस तरह सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Volcano Eruption Video) में आग की नदी बह रही है, उसके बारे में सोचकर ही इंसान सिहर जाएगा. कहीं इसके आस-पास से भी हम गुजर जाएं तो शायद जलकर राख हो जाएंगे.

धधकते लावा की नदी

जिस वीडियो को हम आग का दरिया कह रहे हैं, दरअसल ये ज्वालामुखी से निकलता धधकता लावा है. जलता हुआ लाल रंग का लावा तेज़ धार में बह रहा है, जो किसी नदी में बहते पानी की तरह ही लग रहा है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो हवाई के बिग आईलैंड में मौजूद किआउआ ज्वालामुखी से बहते लावा का है. ये ज्वालामुखी दुनिया के सबसे एक्टिव वॉल्कैनो की लिस्ट में आता है. माउंट किलाउआ में अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है और वहां से ऐसा ही ताज़ा-धधकता हुआ लावा निकलता है.

Incredible close up footage of a fast flowing river of lava rushing from Hawaii’s Kilauea volcano.

Credit: Epic Lava Tourspic.twitter.com/HHp68VKvfl

— Wonder of Science (@wonderofscience) July 25, 2022