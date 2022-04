Video : सीधा शेर-शेरनी से पंगा ले गया घायल कुत्ता, हक्के-बक्के रह गए पति-पत्नी !

Dog Barking On Lion Video : आमतौर पर शेर को देखकर जंगली जानवरों की हालत पतली होने लगती है. शेर को देखते ही शिकार अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर एक कुत्ते का वीडियो वायरल (Wildlife Viral Video) हो रहा है, जो शेर को देखकर भागने के बजाय उसके मुंह पर भौंकता जा रहा है. शेर और शेरनी भी इस नज़ारे को देखकर खासे कनफ्यूज़ नज़र आ रहे हैं.

कुत्ते का ये जिगरा देखकर आप उसकी तारीफ भी कर सकते हैं या फिर उसकी मूर्खता पर हंस भी सकते हैं. तारीफ इसलिए कि वो बिना डरे शेर-शेरनी का सामना करने जा पहुंचा है और पति-पत्नी उसे सामने देखकर हैरान हैं. हंसने वाली बात ये है कि अगर शेर का दिमाग ज़रा भी सटका तो कुत्ते का सफाया हो जाना तय है. वीडियो देखकर आप भी चौंक जाएंगे.

कुत्ते के साहस से हैरान शेर-शेरनी

वायरल हो रहे वीडियो में शेर और शेरनी आराम से बैठे होते है, इसी बीच उनकी तरफ एक घायल कुत्ता दौड़ते हुए आने लगा है. फटाफट शेर और शेरनी उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन कुत्ता उल्टा उन्हें ही दौड़ाने हुए भौंकने लगता है. वो एक बार मुड़कर वापस भी जा रहा होता है, लेकिन फिर लौटकर भौंकने लगता है. एक बार तो वो जंगल के राजा शेर को दौड़ा भी लेता है. दिलचस्प बात ये है कि कुत्ते की सारी हरकतें शेर और शेरनी आराम से झेल रहे हैं.

The injured dog takes on the mighty lion couple.Courage can take you to try & achieve the impossible…

(VC:SM) pic.twitter.com/9H0zOxO2HL — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 10, 2022

लोगों ने कहा – गनीमत है शेर भूखा नहीं !

इस वीडियो को आईएफएस अधिकारी सुसांत नंदा (Susanta Nanda IFS) ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. वीडियो को करीब 9 हज़ार लोग देख चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग इसे रीट्वीट भी कर चुके हैं. इतना ही नहीं लोगों ने इस पर अपनी मज़ेदार प्रतिक्रिया भी दी है.

The King is The King, never took fight against physically challenged or take advantage of other’s weakness 💪 — The Underprivileged (@underprivilage1) April 10, 2022

Probably dog ​​was drunk😂😂

He must have realized next day — abhay (@abhaythrone) April 10, 2022



एक यूज़र ने लिखा- लगता है शेर का मूड अच्छा है. एक अन्य यूज़र ने लिखा – यूं तो शिकार दूर भागता है लेकिन शेर और शेरनी इसे देखकर कनफ्यूज़ हैं. वहीं एक अन्य यूज़र ने ये तक लिखा कि कुत्ते ने पी रखी है, वरना वो ऐसा नहीं करता.

Tags: Video Viral, Viral news, Wildlife Amazing Video