Video : फोटो खींच रही थी लड़की, हाथी ने तमाचा जड़कर छीन लिया लड़की का फोन !

Elephant Slaps Girl in the Face : सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियोज़ में जंगली जानवरों से जुड़े हुए वीडियो खासे पसंद किए जाते हैं. खासतौर पर अगर ये जंगल (Wildlife Video) में शूट किए गए रैंडम वीडियो हों तो. कई बार चिड़ियाघर (Viral Video Of Elephant Slapping Girl) में शूट किए जाने वाले वीडियो में कुछ ऐसा भी हो जाता है, जिसकी कल्पना वहां मौजूद लोगों को भी नहीं होती. कुछ ऐसा ही हुआ एक लड़की के साथ, जब वो हाथी का वीडियो बनाने लगी और हाथी ने उसे पलटकर थप्पड़ जड़ दिया.

हाथी आमतौर पर शांत जानवर माना जाता है और वो इंसानों के साथ अच्छे से ही पेश आता है. अगर कोई परेशान न करे, तो हाथी जल्दी रिएक्ट भी नहीं करता. वो बात अलग है कि अगर आपकी किस्मत खराब है तो हाथी अपनी फोटो खींचने पर भी आपको तमाचा जड़ सकता है और ऐसा ही हुआ उस लड़की के साथ, जिसके हाथी से थप्पड़ खाने का वीडियो वायरल हो रहा है.

फोन देखकर गुस्से में आए गजराज

वायरल हो रहा वीडियो किसी चिड़ियाघर का लग रहा है. यहां बहुत से लोग हाथी के सामने खड़े होकर उससे मिल रहे हैं. इनमें से एक महिला हाथी की सूंड़ को छूती है लेकिन हाथी उसे कुछ नहीं कहता. इसी बीच वहां मौजूद लड़की अपना फोन निकालकर हाथी का वीडियो बनाने की कोशिश करने लगती है. पता नहीं क्यों हाथी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो इंसानों की तरह अपनी सूंड़ से ज़ोर का तमाचा लड़की को मारता है और उसका फोन गिरा देता है. जब तक लोग लड़की को संभालते, हाथी उसका फोन भी ज़मीन से उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर लोग फोन ले लेते हैं.

लोगों को खूब पसंद आया वीडियो

वीडियो को ट्विटर पर Fail Army नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे और भी लोग रिट्वीट कर रहे हैं. अब तक इस मज़ेदार वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं और करीब 3 हज़ार लोगों ने इसे पसंद किया है. वैसे आपको बताते हैं कि लड़की की किस्मत अच्छी थी कि सामने हाथी था, हाल ही में जमाइका के एक चिड़ियाघर में शख्स ने शेर के साथ कुछ ऐसा ही खेल खेलना चाहा तो उसने शख्स की उंगली ही चबा डाली.

