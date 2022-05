Video : दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले जवानों ने खेला बच्चों वाला खेल, बर्फ में की मस्ती

ITBP Himveers Playing Game : भारतीय सेना के जवानों की बात करें तो वे अगर युद्ध में दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं तो कई बार उनके तनाव भरे माहौल में भी मस्ती करते हुए वीडियो देखे जाते हैं. इस वक्त भी हज़ारों फीट की ऊंचाई पर बॉर्डर पर तैनात ITBP के जवानों (ITBP Playing ‘Drop The Handkerchief’) की ऐसी ही फुटेज सामने आई है, जो ताज़ी बर्फ में बचपन के खेल खेलते हुए देखे जा सकते हैं.

वैसे तो आपने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (Indo-Tibetan Border Police) के तमाम ऐसे वीडियो देखे होंगे, जिसमें वे अपने जज्बे और बहादुरी से आपको हैरान कर चुके होंगे. कभी 12 हज़ार फीट की ऊंचाई से लोगों को बचाकर लाने की घटना तो कभी घायल महिला को 15 घंटे तक चलकर लाने की घटना. ये घटनाएं इनके प्रति सम्मान को तो बढ़ाती ही हैं, लेकिन इस वक्त वायरल हो रहे उनके खेलने के वीडियो पर भी लोग दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.

मुश्किल हालात में ‘बच्चों का खेल’

ITBP के Twitter हैंडल से शेयर गए इस वीडियो में कुछ ITBP के हिमवीर हज़ारों फीट की ऊंचाई और घुटनों तक जमी बर्फ में भी काफी खुश और खेलते-कूदते दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो हिमाचल प्रदेश का है और हिमवीर यहां ताज़ी गिरी हुई बर्फ के बीच रूमाल गिराने का खेल खेल रहे हैं. ये खेल हर किसी ने बचपन में खेला होगा. कहीं ये घोड़ा बादाम खाय है तो कहीं इसे ‘Drop The Handkerchief’ के नाम से जाना जाता है. आप भी देखिए ये खुश कर देने वाला खेल –

Fresh snowfall and a childhood game with friends…

Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel plays ‘Drop the handkerchief’ in Himachal Pradesh after fresh snowfall in the area. pic.twitter.com/fy0jGi8Dij

— ITBP (@ITBP_official) May 24, 2022