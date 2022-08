Video: छोटे बच्चे ने सिखाया ज़िंदगी का पाठ, बार-बार गिरा फिर भी नहीं मानी हार !

Kid Learning Skateboard Stunt: सोशल मीडिया पर रोज़ाना कोई न कोई वीडियो वायरल (Viral Video On Social Media) होता रहता है. वायरल होने वाले सभी वीडियो में कुछ न कुछ कंटेंट होता ही है, लेकिन कुछ वीडियो हमें कुछ सिखाने का काम कर जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप ज़िंदगी का बड़ा लेसन सीख लेंगे. ऐसे वीडियो हमें मनोरंजन के साथ कुछ ऐसी सीख देने का काम करते हैं, जो हौसला बढ़ाने वाली हो.

हम जब भी कोई काम करने के लिए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक बार में ही हो जाए. ऐसे में इंसान को अपना हौसला नहीं हारना चाहिए. वायरल वीडियो (Viral Video) में भी एक बच्चे को स्केट बोर्ड (Skate Board Stunt) के साथ स्टंट सीखते हुए देखा जा सकता है. बच्चा इसमें कई बार फेल भी होता है, लेकिन आखिरकार वो अपने काम को पूरा कर ही लेता है.

बच्चे ने दी ज़िंदगी की सीख

वायरल हो रहे वीडियो में एक बच्चा स्केटबोर्ड के सहारे सीढ़ियों से स्टंट कर रहा है. वो सिर पर हेलमेट लगाए, स्केटबोर्ड के ज़रिये सीढ़ी से नीचे आने की कोशिश कर रहा है. इस कोशिश में वो कई बार फेल होता है. कभी ऊपर से तो कभी थोड़ी दूर चलने के बाद बच्चा नीचे गिर जाता है. तमाम कोशिशों और नाकामयाबी के बाद आखिरकार बच्चा स्टंट को कर लेता है और वो इस पर काफी खुश भी होता है. वैसे इतनी मेहनत के बाद उसका कामयाब होना देखकर किसी को भी खुशी होगी.

Never give up because great work takes time 💪 pic.twitter.com/BN3waEtyZT

— Alvin Foo (@alvinfoo) April 6, 2022