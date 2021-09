Viral: दुनिया की सबसे उदास व्हेल को देख पिघला लोगों का दिल, अकेलेपन के गम में टैंक पर पटका सिर

अकेलापन किसी को भी परेशान कर देता है. इंसान ही नहीं जानवरों को भी अकेले रहना पसंद नहीं होता है. ऐसे में अगर 10 साल से किसी को कोई भी साथी न मिला और वो अकेले ज़िंदगी जीने को मजबूर हो, तो उसकी क्या हालत होगी? मरीनलैंड एम्यूज़मेंट पार्क की एक व्हेल मछली को देखकर अकेलेपन का दर्द समझा जा सकता है.

कनाडा (Canada) के MarineLand Amusement Park में रहने वाली व्हेल मछली का वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में व्हेल को गुस्से में अपना सिर टैक के एक कोने पर पटकते हुए देखा जा सकता है. 30 सेकेंड की इस क्लिप को देखकर आप भी दुखी हो जाएंगे और मछली के दिल का हाल समझने की कोशिश करने लगेंगे.

‘World’s loneliest #whale‘: Heart-breaking footage shows ‘distressed’ #orca banging head against tank after outliving her 5 babies pic.twitter.com/LO4D1NlGDT

